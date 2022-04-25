【台灣離島住宿】外島住宿清單：澎湖＋金門＋馬祖＋蘭嶼綠島 與世隔絕的度假天堂！

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澎湖住宿推薦
綠洲旅店
綠洲旅店是澎湖第一座以中東風情打造的民宿，以沙漠黃建築、橘紅色系木質家具和海棗樹為主，有股異國風的神祕感，因為綠洲旅店三面環海特色，而特別在頂樓設置無邊際泳池、空橋給旅客飽覽絕美夕陽和海景景致，就像在沙漠綠洲中湖泊游泳般的難得體驗呀～
綠洲旅店-超值方案
綠洲旅店（圖片來源／＠wiiiin_1118）
綠洲旅店（圖片來源／＠haooooox_x）
每間房型都有提供超大浴缸，從裡到外都能享受放鬆滋味，離馬公市市區騎車只要10分鐘，民宿也提供客租車服務、澎湖風味早餐。
綠洲旅店（圖片來源／＠haiiiiiii7_______）
綠洲旅店（圖片來源／＠linghsuu）
地址｜馬公市西衛里西衛575號
電話｜06-9267757
延伸閱讀：澎湖南灣秘境特搜！不出國就來澎湖度假，景點住宿推薦(上)
23.5蔚藍
23.5蔚藍位於澎湖跨海大橋旁，是出身於美術系的夫妻打造，從民宿的佈置、房裡的畫作、藝術品就能體會到民宿主人的用心，並將海景、網美玻璃屋、夢幻唯美等元素綜合，讓23.5蔚藍在澎湖民宿界一炮而紅～是小編身旁朋友來澎湖旅遊的首選住宿呀～
23.5蔚藍-優惠方案
23.5蔚藍（圖片來源／23.5蔚藍官網）
民宿後方擁有清澈海水潮間帶和貝殼沙沙灘秘境，只有入住旅客才能享受到喔！
23.5蔚藍（圖片來源／＠jennifer.tww）
23.5蔚藍（圖片來源／23.5蔚藍官網）
地址｜ 澎湖縣西嶼鄉合界村后螺3-2號
電話｜ 0966-618-809
延伸閱讀：離島最夯！澎湖花火節必玩外國景點、渡假飯店推薦(下)
金門住宿推薦
海院子
金門海院子民宿是一間裡到外都超級好拍的網美型民宿，每間房型皆有超大落地窗面相著無敵海景，海院子門口的中式南洋混合風玻璃屋，是近年來竄紅各大社群的打卡點，房型風格多元，中、日、西式通通都有，滿足旅客各種喜好，而且每間都超～寬～敞！
金門海院子-優惠方案
金門海院子（圖片來源／＠dudwlz）
金門海院子（圖片來源／＠fancy2021）
海院子民宿提供豐富金門早餐：金門廣東粥、油條等，是玩得再累都值得早起品嚐的道地美食呢～
金門海院子（圖片來源／＠fancy2021）
地址｜金門縣金寧鄉356號
電話｜0918-703-362
太武山下民宿
金門一磚一瓦都象徵著時代的遺跡，來金門旅遊的朋友們，一定要來體驗百年閩南式建築依山行館民宿，老闆將年久失修的古厝重新賦予新生命，以閩式傳統融合現代設施，沈浸在絕代風華之餘也能享受舒適，許多人因古厝前的庭園慕名而來，一旁還有戶外籃球場可使用喔～
其他貼心服務，例如代訂租車、機場接駁和行李寄存等都有，如果想帶寵物入住可事先詢問喔～
太武山下民宿-優惠方案
太武山下民宿（圖片來源／＠amina950113）
地址｜ 金門縣金湖鎮正義里夏興38-2、38-6號號
電話｜+886-935-002070
公共區｜庭院、溫馨客廳、廚房、戶外籃球場
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馬祖住宿推薦
DAYSPRING.日光春和（日光海岸）
日光春和是馬祖南竿著名清水模建築旅店，也是許多名人指定的入住愛店，館內蘊藏著當地藝術家精美畫作、書籍讓日光春和有著「島嶼上的美術館」之稱。每間房型皆為海景房。幸運的話，從房內陽台就可以欣賞到夢幻的馬祖藍眼淚呢！
辦理住宿時，將會拿到一份專屬「探索包」（內有望遠鏡、手電筒與B&O藍牙音響），快來隨著音樂擺動，和三五好友帶上日光春和探索包，一起出發探索馬祖的秘境吧～
日光春和-優惠方案
DAYSPRING.日光春和（圖片來源／＠leemoulun）
除了清水模建築本體外，還利用玻璃屋優勢將光線點亮整個旅店，堪稱是當代最美藝術旅店呀～
DAYSPRING.日光春和（圖片來源／＠leemoulun）
DAYSPRING.日光春和（圖片來源／＠reton）
地址｜連江縣南竿鄉仁愛村1-1號
電話｜0836-26666
＊日光春和探索包物品須退房時歸還，帆布袋為紀念品。
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沐光 Mulight B&B
由花崗岩石砌成的沐光 Mulight B&B，是馬祖閩東建築石頭老屋，花草植栽圍繞著沐光，幽靜古樸的風格加上民宿一旁的無垠大海和鄰近聞名世界的藍眼淚沙灘，讓這裡成為知名度假勝地。從沐光 Mulight B&B民宿向下眺望就是馬祖著名的津沙部落，部落曾為熱鬧小漁村，港灣口遍佈金黃色細沙，而得名為「津沙」的美稱。
沐光 Mulight B&B獨棟館-優惠方案
沐光 Mulight B&B（圖片來源／＠5566mayday）
沐光 Mulight B&B（圖片來源／＠memory_kaya）
沐光 Mulight B&B海景房坐落在津沙部落的山中、包棟房型住宿則在津沙部落內，不妨安排假日來沐光 Mulight B&B聽著薩克斯風、吃著下午茶享受海風的超CHILL時光吧～
沐光 Mulight B&B（圖片來源／＠memory_kaya）
沐光 Mulight B&B（圖片來源／＠memory_kaya）
地址（獨棟館）｜台灣連江縣南竿鄉津沙村98號
地址（二館）｜台灣連江縣南竿鄉津沙村134、137號
電話｜0958810994 (服務時段10:00～19:00)
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蘭嶼住宿推薦
Rover Hostel（蘭嶼旅人•Rover）
被稱作療癒系的背包客棧蘭嶼旅人•Rover，擁有絕美海景露天酒吧區，看夕陽、仰望滿天星空都不是問題，充滿海島工業風設計的背包客棧，提供馬頭、機場接送服務外，也會幫忙安排各式海上活動～客棧主人非常熱情都會把背包客當作自己的家人對待喔！
Rover Hostel（圖片來源／Dear b&b）
Rover Hostel（圖片來源／Dear b&b）
而蘭嶼旅人•Rover剛好落在蘭嶼美食聚集地最多的紅頭、漁人部落中，絕佳的地理位置也讓蘭嶼旅人•Rover紅翻各大社群，快來享受躺在大海、星空底下吃美食吧～
Rover Hostel（圖片來源／Dear b&b）
地址｜臺東縣蘭嶼鄉漁人65 號
電話｜+886-988-868-384
提供自助早餐，混合背包房12人入住、800 / 床（不分平假日）
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嵐羽民宿
位在野銀部落的嵐羽民宿，是迎接全台最早日出的民宿！嵐羽民宿擁有多種不同房型及背包房可選擇，陽台面對就是一望無際的蔚藍大海，嵐羽民宿剛好位在蘭嶼市中心的郊區旁，所以到了夜晚格外清靜悠閒，晚餐可以到隔壁的東清夜市逛逛，騎車距離大概五分鐘，或是買回民宿，坐在嵐羽民宿門口前的發呆亭，在佈滿星辰底下吃著美食，超太愜意啦～
嵐羽民宿（圖片來源／＠bennychen1994）
另外，想玩水的朋友們可以去附近的野銀冷泉走走，或是選擇嵐羽民宿主人阿嵐準備的SUP划槳體驗活動呦！
嵐羽民宿（圖片來源／＠hyunachung）
嵐羽民宿（圖片來源／＠ivalino.lan.yu）
地址｜ 台東縣蘭嶼鄉東清村野銀197-3號
電話｜0974-101-344
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綠島住宿推薦
島川文旅 Island River
以米白色建築為主的島川文旅 Island River，從挑高房型、涼椅、藤編小物和自然植栽營造出海島系清新風格，彷彿來到愜意的愛琴海渡假，來這裡的客人都非常喜歡待在大廳躺椅上休息，還會有隻可愛小貓陪你作伴，如果不知道該怎麼安排行程、交通問題的旅客，問問民宿主人就對了！民宿主人會熱情分享綠島必吃口袋名單，為你安排藍洞淺水、烤肉等套餐行程，還會依照客人客製化彈性行程呦~
島川文旅- 優惠方案
島川文旅 Island River（圖片來源／＠magicshih）
被網友稱為「很有設計感和人情味的島川文旅」，非常適合好友出遊和畢旅來這～
島川文旅（圖片來源／＠yiru_1028）
島川文旅（圖片來源／＠magicshih）
地址｜台東縣綠島鄉漁港13-1號
電話｜0989-004-064
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綠島緩島旅宿。Slow island
大推去綠島環島一定要住「緩島民宿」，當你的船才剛在綠島靠岸時，民宿人員會在馬頭岸上迎接你，帶你前往島上最熱鬧的大街，而緩島旅宿就坐落在這極佳地點上，以木頭拼起的緩島旅宿，除了逛街吃飯買醉超方便外，旅宿的後院有全島最CHILL的露天泳池、吊床、KTV、麻將、健身、撞球…等超多娛樂空間，氣氛非常歡樂，可以認識來自四面八方的朋友呦～
綠島緩島旅宿Slow island（圖片來源／＠slowislandhostel）
旅客有任何需要協助的地方，緩島旅宿都會很熱情的幫你尋找各種代訂服務。已厭倦了都市塵囂的你，不妨來緩島民宿感受一下真正的自由生活吧！
綠島緩島旅宿Slow island（圖片來源／＠slowislandhostel）
地址｜台東縣綠島鄉南寮110 號之 1
電話｜0905-636-081
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原文出處 : ReadyGo 【台灣離島住宿】外島住宿清單：澎湖＋金門＋馬祖＋蘭嶼綠島 與世隔絕的度假天堂！
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