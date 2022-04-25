【南投住宿推薦】人氣埔里住宿清單 隱藏在山城中的童話小鎮！

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位於河道旁，一棟鵝黃色的歐式建築令人眼睛一亮，而這就是最近相當搶手的「埔里故事館」！埔里故事館的房型以童話故事為主題，部分設有閣樓的房間還有觀星的天窗，猶如住進童話世界一般夢幻。此外，民宿主人更悉心種植一大片的落羽松，因此特別推薦大家在秋天來臨之際前來，感受有溫度的住宿體驗。
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｜埔里故事館 官網｜
埔里故事館-優惠方案
地址：南投縣埔里鎮中正路180號
電話：0903 774 808
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秘密（禾必宓山）
距離埔里市區約十五分鐘的車程，就能來到隱身於山林之中的「秘密（禾必宓山）」，這裡風景優美，晚上抬起頭就能看到星空。而民宿房型提供兩人房、四人房以及五人房，房間皆寬敞舒適，以典雅的現代風佈置，坐在窗邊便可以欣賞山林景致，讓住客能徹底遠離塵囂，享受放空的時光。對了，民宿的每個房型都附有浴缸，喜歡泡澡的人可千萬別錯過啦！
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｜秘密（禾必宓山）官網｜
秘密（禾必宓山）-優惠方案
地址：南投縣埔里鎮西安路三段167巷39號
電話：0968-772-160
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匠 ‧ 藝宿 Takumi Inn 私人住宅
「匠 ‧ 藝宿 Takumi Inn 私人住宅」座落在埔里一處茭白筍田中央，清水模建築與田園融合在一塊，可說是毫無違和感。民宿的公共區域擺放著許多兒童遊戲器材，像是廚房玩具、撞球檯、桌球和射飛鏢等等，非常適合親子入住，除此之外民宿還設內有電梯，不用擔心要搬著沈重的行李爬樓梯！建議大家一定要選擇住景觀房，這樣才有私人小陽台，飽覽埔里的田園美景。
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｜匠 ‧ 藝宿 Takumi Inn 私人住宅 FB｜
匠．藝宿-優惠方案
地址：南投縣埔里鎮西安路一段537巷48號
電話：0928 008 932
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遇見小美好 Mansion Puli
「遇見小美好 Mansion Puli」目前分為一館和二館，一館共有三間房間，採公寓式獨立套房民宿，而二館則是整層完整家庭的住宿空間，很適合一群朋友或家人入住。主打溫馨巴黎風的遇見小美好，不只每個角落都超級好拍，備品也相當充足，就連乾洗手和酒精濕紙巾都有提供，非常加分！特別提醒大家，民宿沒有提供早餐，也不可以在館內炊煮，但備有熱水壺、膠囊咖啡機、礦泉水和茶包，整體來說 CP 值很高喔。
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｜遇見小美好 Mansion Puli FB官網｜
遇見小美好 Mansion Puli-優惠方案
地址：南投縣埔里鎮中山路二段295號
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缽割貓點點青年旅館
你比較喜歡背包旅行嗎？那麼，到埔里的話可以選擇「缽割貓點點青年旅館」唷！缽割貓點點青年旅館以紅磚牆和木質家具作為點綴，看起來是一派古色古香，房型除了女生背包客房之外，另提供單人房和兩種雙人房（上下舖或是雙人床），而旅館主人更堅持每間房間都需看得見外頭的樹影，藉此讓住客感受到不同於城市的慵懶綠意。
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｜缽割貓點點青年旅館 FB｜
缽割貓點點青年旅館-優惠方案
地址：南投縣埔里鎮水頭路33號
電話：0928-822-663
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思源居
「思源居」位在水頭隧道旁，是棟仿唐式的木造建築，民宿內能夠聞到淡淡的木頭香，在房間內還可以聽到外頭潺潺的流水聲，整體來說是清幽而雅致。這裡提供兩人、四人以及六人的房型，早餐會準備埔里才吃得到的鹹油條，然而木造房屋已充滿歷史痕跡，設備算是比較老舊，且主人為了維持健康的生活環境，並沒有使用殺蟲劑，所以怕蟲的人就請三思啦～
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｜思源居 官網｜
思源居民宿-優惠方案
地址：南投縣埔里鎮水頭路1號
電話：049-2927362
波波米繪本民宿
鄰近埔里假日觀光夜市的「波波米繪本民宿」，是由一群擅長繪本設計的年輕設計師所開的民宿，他們將空間營造為可愛文青風，且每間房間都精心藏有小細節，像是與埔里在地工廠合作的巧思，就是想為旅人和當地產生連結。不僅空間溫馨，民宿還會提供一人一份的西式盤餐早餐，更特意選用埔里在地食材，親手為住客製作美味又健康的餐點，幫助大家開啟美好的一天。
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｜波波米繪本民宿 官網｜
波波米繪本民宿-優惠方案
地址：南投縣埔里鎮中正路631巷12號
電話：0932-121-197
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706玟旅
民宿「706玟旅」以簡約的北歐風為主，提供二至四人房，滿十三人的話也可以選擇包棟。每間房間都寬敞且有整片的落地窗，當白天陽光灑進室內時，心情不自覺就會變很好！至於民宿的公共空間廚房和客廳則是走工業風，冰箱提供啤酒、汽水、果汁、布丁等等，茶水間有咖啡和餅乾等食物，民宿主人還會依訂房人數準備迎賓水果，是不是很貼心呢～
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｜706玟旅 官網｜
地址：南投縣埔里鎮大湳里大湳六街70號
電話：0966-000-706
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原文出處 : ReadyGo 【南投住宿推薦】人氣埔里住宿清單 隱藏在山城中的童話小鎮！
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