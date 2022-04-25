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【母親節特輯】融化媽媽的少女心！精選媽媽們最愛的６間超人氣驚喜蛋糕＆甜點店

【母親節特輯】融化媽媽的少女心！精選媽媽們最愛的６間超人氣驚喜蛋糕＆甜點店
【母親節特輯】融化媽媽的少女心！精選媽媽們最愛的６間超人氣驚喜蛋糕＆甜點店

ReadyGo

2022-04-25 15:00:21

母親節就快到了，大家是否還沒有頭緒要怎麼為辛苦的媽媽慶祝這個一年一度的大日子呢？今天 ReadyGo 為大家整理出６間超人氣但你可能不知道的蛋糕＆甜點店，讓2022年的母親節即使在疫情的籠罩下，也要用最驚喜的方式度過！

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甜典16號 Sweet 16 Patisserie

成功被挑嘴的天母人認證的甜點店就是它了－甜典16號 Sweet 16 Patisserie。位於台北的天龍國，天母地區少見的獨棟建築內，店面深藍色的招牌不難想像它是間法式甜點專賣店。店內空間不大但卻十分舒適，空氣中也飄著淡淡的高雅甜味，玻璃冷藏櫃中展示著各式精緻甜點，讓人選擇障礙發作，每個都好想嚐嚐呀！

甜點｜甜典16號
甜點｜甜典16號
甜點｜甜典16號
甜點｜甜典16號
圖片來源／sweet16patisserie

｜地址：台北市士林區天母東路16號

｜營業時間：10:00~19:00

｜粉絲專頁

深夜裡的法國手工甜點

轟動甜點界＆最難訂到的甜點店就是它了！從網路店面，到現在終於出現了位於台北捷運東門站的實體店面，不只吸引許多忠實粉絲慕名前往，也吸引許多甜點饕客前往細品。來到深法，絕對不能錯過經典的＂松子抹茶生巧塔＂＆＂草莓系列甜點＂（季節限定），只要吃上一口就會上癮，成為你／妳味蕾忘卻不了的完美滋味。

甜點｜深夜裡的法國手工甜點
甜點｜深夜裡的法國手工甜點
圖片來源／iamstarkstudio

圖片來源／kalvin.yeh

影片來源／kalvin.yeh

｜地址：台北市大安區金山南路二段141巷1號

｜官方網站

ChizUP!

ChizUP! 專注於起司甜點，驚喜美味搭配質感創意設計，絕對是逗樂媽咪的致勝秘密武器～母親節限定夢幻口味「家有女神」、「母后愛啵」限量僅1500顆，揉合純正「法國愛樂薇馬茲卡邦起司 X 澳洲頂級奶油起司」增添豐富的層次感，將手指餅乾浸泡於ESPRESSO與咖啡酒液中，創造出風味絕佳的夾層，佐以可可巧克力酥脆餅乾底，形成入口就驚艷的迷人風味。 【立即前往購買】

母親節蛋糕｜Chizup4-800x535
母親節蛋糕｜Chizup4-800x535


母親節蛋糕｜Chizup4-800x535
母親節蛋糕｜Chizup4-800x535
圖片來源／ChizUP!

｜地址：台北市士林區承德路四段80巷27號

｜營業時間：10:00~18:00 週末公休

｜官方網站

Rayya Bakes

微客製化蛋糕界的強者就在這－Rayya Bakes！若母親節想要打造獨一無二的蛋糕送給媽媽，選擇客製化蛋糕狙擊媽媽的心就對了。Rayya Bakes 老闆將會耐心的與顧客討論蛋糕的呈現樣貌以及小巧思，再用令人佩服的品味點綴＆美化蛋糕，讓蛋糕不僅能夠乘載顧客想要傳達的意義，還能用最華麗的面貌現身！這間是完全不用擔心踩雷的神燈甜點鋪～

甜點｜Rayya-Bakes
甜點｜Rayya-Bakes
甜點｜Rayya-Bakes
甜點｜Rayya-Bakes
圖片來源／rayyabakes

｜地址：台北市松山區塔悠路216號1樓（領取地址）

｜粉絲專頁

《溫馨小提醒》：蛋糕沒有宅配運送服務唷～

花甜囍室

台灣知名的水果塔和乳酪專賣甜點店，就是位在台中的－花甜囍室！光從店名就能感受到甜點店的俏皮，出爐的甜點也因為各式水果，營造出視覺上的活潑感，除了怎麼擺拍都好看，更有怎麼吃都不敗的美妙滋味～今年母親節更推出了融合喜氣和高雅、一天只有七顆的＂橙花＆橙柚＂以及外表如玫瑰般沉穩、勇敢、內斂的＂抹茶＆紫薯＂。對於水果、乳酪無法抗拒的你，在這個特別節日裡怎能錯過花甜囍事～



甜點｜花甜囍事
甜點｜花甜囍事
圖片來源／flowerdessert_taichung

｜地址：臺中市北區健行路958號

｜【花甜囍事】菜單

｜粉絲專頁

貳林

台南最嚴格，卻依然藏不住美味而聲名大噪的甜點鋪就是它－貳林！還沒開門就已經大排長龍，不管是觀光客或是當地人都對這裡的甜點難以抗拒，它的魅力就是如此顯而易見。玻璃冷藏展示櫃中的甜點像藝術品般，今年母親節更強檔推出＂Mother 媽的母親節蛋糕＂，以檸檬戚風為基底，覆盆莓寒天凍酸甜交織的口感為內裡，再利用歐牧純生鮮奶油妝點，彷彿在蛋糕表面下了雪般。

圖片來源／貳林 臉書粉絲專頁

圖片來源／small_fish_eating

甜點｜貳林
甜點｜貳林
圖片來源／ccfoodietaiwan

｜地址：台南市東區榮譽街123巷1弄20-1號

｜官方網站

《溫馨小提醒》：店內一次僅接待一組客人。



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原文出處 : ReadyGo 【母親節特輯】融化媽媽的少女心！精選媽媽們最愛的６間超人氣驚喜蛋糕＆甜點店

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