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成功被挑嘴的天母人認證的甜點店就是它了－甜典16號 Sweet 16 Patisserie。位於台北的天龍國，天母地區少見的獨棟建築內，店面深藍色的招牌不難想像它是間法式甜點專賣店。店內空間不大但卻十分舒適，空氣中也飄著淡淡的高雅甜味，玻璃冷藏櫃中展示著各式精緻甜點，讓人選擇障礙發作，每個都好想嚐嚐呀！
圖片來源／sweet16patisserie
｜地址：台北市士林區天母東路16號
｜營業時間：10:00~19:00
｜粉絲專頁
深夜裡的法國手工甜點
轟動甜點界＆最難訂到的甜點店就是它了！從網路店面，到現在終於出現了位於台北捷運東門站的實體店面，不只吸引許多忠實粉絲慕名前往，也吸引許多甜點饕客前往細品。來到深法，絕對不能錯過經典的＂松子抹茶生巧塔＂＆＂草莓系列甜點＂（季節限定），只要吃上一口就會上癮，成為你／妳味蕾忘卻不了的完美滋味。
圖片來源／iamstarkstudio
圖片來源／kalvin.yeh
影片來源／kalvin.yeh
｜地址：台北市大安區金山南路二段141巷1號
｜官方網站
ChizUP!
ChizUP! 專注於起司甜點，驚喜美味搭配質感創意設計，絕對是逗樂媽咪的致勝秘密武器～母親節限定夢幻口味「家有女神」、「母后愛啵」限量僅1500顆，揉合純正「法國愛樂薇馬茲卡邦起司 X 澳洲頂級奶油起司」增添豐富的層次感，將手指餅乾浸泡於ESPRESSO與咖啡酒液中，創造出風味絕佳的夾層，佐以可可巧克力酥脆餅乾底，形成入口就驚艷的迷人風味。 【立即前往購買】
圖片來源／ChizUP!
｜地址：台北市士林區承德路四段80巷27號
｜營業時間：10:00~18:00 週末公休
｜官方網站
Rayya Bakes
微客製化蛋糕界的強者就在這－Rayya Bakes！若母親節想要打造獨一無二的蛋糕送給媽媽，選擇客製化蛋糕狙擊媽媽的心就對了。Rayya Bakes 老闆將會耐心的與顧客討論蛋糕的呈現樣貌以及小巧思，再用令人佩服的品味點綴＆美化蛋糕，讓蛋糕不僅能夠乘載顧客想要傳達的意義，還能用最華麗的面貌現身！這間是完全不用擔心踩雷的神燈甜點鋪～
圖片來源／rayyabakes
｜地址：台北市松山區塔悠路216號1樓（領取地址）
｜粉絲專頁
《溫馨小提醒》：蛋糕沒有宅配運送服務唷～
花甜囍室
台灣知名的水果塔和乳酪專賣甜點店，就是位在台中的－花甜囍室！光從店名就能感受到甜點店的俏皮，出爐的甜點也因為各式水果，營造出視覺上的活潑感，除了怎麼擺拍都好看，更有怎麼吃都不敗的美妙滋味～今年母親節更推出了融合喜氣和高雅、一天只有七顆的＂橙花＆橙柚＂以及外表如玫瑰般沉穩、勇敢、內斂的＂抹茶＆紫薯＂。對於水果、乳酪無法抗拒的你，在這個特別節日裡怎能錯過花甜囍事～
圖片來源／flowerdessert_taichung
｜地址：臺中市北區健行路958號
｜【花甜囍事】菜單
｜粉絲專頁
貳林
台南最嚴格，卻依然藏不住美味而聲名大噪的甜點鋪就是它－貳林！還沒開門就已經大排長龍，不管是觀光客或是當地人都對這裡的甜點難以抗拒，它的魅力就是如此顯而易見。玻璃冷藏展示櫃中的甜點像藝術品般，今年母親節更強檔推出＂Mother 媽的母親節蛋糕＂，以檸檬戚風為基底，覆盆莓寒天凍酸甜交織的口感為內裡，再利用歐牧純生鮮奶油妝點，彷彿在蛋糕表面下了雪般。
圖片來源／貳林 臉書粉絲專頁
圖片來源／small_fish_eating
圖片來源／ccfoodietaiwan
｜地址：台南市東區榮譽街123巷1弄20-1號
｜官方網站
《溫馨小提醒》：店內一次僅接待一組客人。
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原文出處 : ReadyGo 【母親節特輯】融化媽媽的少女心！精選媽媽們最愛的６間超人氣驚喜蛋糕＆甜點店
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