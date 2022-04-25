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藍、白越罵陳時中民調越高　林鶴明：民眾懂誰只在意選舉

▲疫情已在全球延燒超過2年，我國疫情指揮官陳時中民調仍居高不下。（圖／指揮中心提供）
▲疫情已在全球延燒超過2年，我國疫情指揮官陳時中民調仍居高不下。（圖／指揮中心提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-25 15:22:50

根據《美麗島電子報》所做最新民調顯示，衛福部長陳時中滿意度仍高達63.9%、另有66.5%國人認為沒必要更換防疫指揮官；隨著確診數上升，防疫政策持續調整，相關民調持續引發討論。對此，民進黨副秘書長林鶴明今（25）日表示，這是因為陳只關心疫情，很多人很擔心疫情，其實他們擔心的是選情，藍白政客如果過了2年還想不透這個問題，那麼可預言，未來3個月，陳時中的貴人會越來越多。

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▲民進黨副秘書長林鶴明（圖／記者黃宣尹攝影）
▲林鶴明分析，陳時中越被罵卻越強，因為台灣人民還是看得出來誰是真的關心疫情，誰只是關心選情。（圖／記者黃宣尹攝）
根據民調顯示，問及「陳時中帶領團隊制定新冠肺炎的防疫政策和表現」，有63.9%的國人滿意、33.0%不滿意；另問「防疫目標：重症清零減少死亡、輕症管控與病毒共存」，有68.5%國人認同、26.3%不認同；「若未來幾月確診暴增、疫情快速擴散，有無必要換掉陳時中」，有26.7%國人認為有必要、66.5%民眾認為沒必要。

林鶴明說，陳時中到今天民調依然這麼高，因為他想得只有疫情。也因為只有把疫情處理好，他才會有心情做其他的事情，這麼簡單的事情，卻很多人總是想很多。

林鶴明分析，很多人很擔心疫情，其實他們擔心的是選情。很多人紛紛想要刷存在感，想要刷自己是先知，想要刷自己有獨到的方法，然後想要凸顯自己和陳時中不一樣。「你心裡面想的如果是選情，說的就算是疫情，人們還是看得出來你口是心非」

林鶴明表示，社會多數當然是希望可以盡快恢復生活，有些人這2天在嗆東嗆西，說要盡快解除隔離限制，但這些人並沒有思考整體社會要怎麼「一起前進」，社會是多數的，是多元的，不是一個口令一個動作的。極權如中國，上海和北京都會出亂子，更何況台灣是民主國家。

林鶴明認為，如何在疫情中建立「社會溝通模式」，全台灣做得最好的人之一就是陳時中了，陳時中的「指揮官」身份，不是長官給的，是人民同意的。所以很多人試圖想要把陳時中這個指揮官換掉，卻沒想過他們想換掉的是陳時中背後的台灣人民，無怪乎有些人會怎麼都想不透為何陳時中越罵越強。

林鶴明說，台灣人民還是看得出來誰是真的關心疫情，誰只是關心選情。台灣的藍白政客如果過了2年還想不透這個問題，那麼可預言，未來3個月，陳時中的貴人會越來越多。

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