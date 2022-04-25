藍、白越罵陳時中民調越高　林鶴明：民眾懂誰只在意選舉

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林鶴明說，陳時中到今天民調依然這麼高，因為他想得只有疫情。也因為只有把疫情處理好，他才會有心情做其他的事情，這麼簡單的事情，卻很多人總是想很多。
林鶴明分析，很多人很擔心疫情，其實他們擔心的是選情。很多人紛紛想要刷存在感，想要刷自己是先知，想要刷自己有獨到的方法，然後想要凸顯自己和陳時中不一樣。「你心裡面想的如果是選情，說的就算是疫情，人們還是看得出來你口是心非」
林鶴明表示，社會多數當然是希望可以盡快恢復生活，有些人這2天在嗆東嗆西，說要盡快解除隔離限制，但這些人並沒有思考整體社會要怎麼「一起前進」，社會是多數的，是多元的，不是一個口令一個動作的。極權如中國，上海和北京都會出亂子，更何況台灣是民主國家。
林鶴明認為，如何在疫情中建立「社會溝通模式」，全台灣做得最好的人之一就是陳時中了，陳時中的「指揮官」身份，不是長官給的，是人民同意的。所以很多人試圖想要把陳時中這個指揮官換掉，卻沒想過他們想換掉的是陳時中背後的台灣人民，無怪乎有些人會怎麼都想不透為何陳時中越罵越強。
林鶴明說，台灣人民還是看得出來誰是真的關心疫情，誰只是關心選情。台灣的藍白政客如果過了2年還想不透這個問題，那麼可預言，未來3個月，陳時中的貴人會越來越多。