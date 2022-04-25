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「今日燕遇」談婚外情、玩旅館　議員嘆確診者情何以堪

▲盧秀燕在Podcast節目中提到，經過這次疫調才知有些人專門「玩旅館」。（圖／盧秀燕youtube，2022.04.25）
▲盧秀燕在Podcast節目中提到，經過這次疫調才知有些人專門「玩旅館」。（圖／盧秀燕youtube，2022.04.25）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-25 19:30:41

台中市長盧秀燕昨晚在自己的Podcast節目「今日燕遇」中，以「疫」想不到的怪事一蘿筐，暢談疫情生活百態。她透露一名確診男性自稱打麻將，卻只說得出一名女性，疫調人員意外發現婚外情。民進黨議員江肇國今（25日）在質詢時批判，確診者對疫調據實以告，卻被市長拿來調侃，「以後誰還敢說實話？」

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台中市長盧秀燕昨在自己的Podcast節目「今日燕遇」中，以「疫」想不到的怪事一蘿筐為題，暢談疫情生活百態，但她在節目中透露有確診男疫調時自稱打麻將，卻僅說得出一名紅粉知己，細問才知是為了見小三對正宮撒謊。民進黨議員江肇國今在民政質詢時痛批，疫情確診人數不斷增加、疫調人仰馬翻之際，市長盧秀燕竟拿疫調資料做Podcast節目的玩笑哏，不僅不尊重疫調，更讓確診者情何以堪？

▲盧秀燕透露，疫調人員意外戳破一名確診丈夫婚外情。（圖／盧秀燕youtube，2022.04.25）
▲盧秀燕透露，疫調人員意外戳破一名確診丈夫婚外情。（圖／盧秀燕youtube，2022.04.25）
江肇國在議會播放盧秀燕Podcast「今日燕遇」片段，片中盧秀燕提及有確診男堅稱打麻將後確診，但疫調要匡列3名牌咖，確診男卻只講得出一名女性，細問才知確診男有婚外情，為見小三每天騙老婆外出「打麻將」。

盧秀燕也提到，經過這次疫調才知有些人專門「玩旅館」，以前她都不知道台中有這麼多旅館、這麼好玩，大讚「台中旅館住宿資訊豐富」。

江肇國指出，從中央到地方屢屢提醒民眾應配合疫調、據實以告，盧秀燕卻將疫調人員沒日沒夜忍受民眾負面情緒調查的結果拿來做節目，甚至大開玩笑，如此不尊重確診者，以後疫調誰敢講實話？他要求影片應下架。

新聞局長鄭照新表示，Podcast本就是以較輕鬆的方式討論議題，市長在節目中未透露任何案號、地點、店名、姓氏等個資，純粹透過輕鬆方式和市民討論防疫的重要性，並沒有涉及不法，感謝議員的關心。

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