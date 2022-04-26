今日廣場》孫榮富／政府防疫可以投機嗎？

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公布或不公布確診案例的足跡，是判斷政府要採取「清零」或「共存」的政策抉擇。但是，近日發現了一個有趣現象，正在拼初選的民進黨某位擬參選人批評：「不公布足跡」是怕民眾以為不公布的地區就是安全的。
公布或不公布足跡，取決於中央到底是要「與病毒共存」或是「清零」。顯見，這位擬參選人思考的公布足跡是清零的政策思維。令人疑惑之處在於，現在明明單日確診數都已經破千了，是不是中央或是疫情指揮中心的防疫作為，還讓這位擬參選人認為現在是採取「清零政策」？
柯文哲本身是醫師又是台北市長，柯市長的話應有參考價值。事實上，柯市長前幾個月早已說過，防疫戰略與戰術要一致，戰略想共存、戰術卻想清零，只會將疫情帶入失控。「走向共存」就是希望趨近正常生活，將對經濟的損害降到最低，並用最小的成本做居家隔離與醫療照護。
令人更糟糕的可能是，這位擬參選人與疫情指揮中心是不是在「唱雙簧」？讓這位擬參選人批評不公布足跡的「清零論」，但同時中央與疫情指揮中心卻是採取不公布足跡的「與病毒共存論」，這是投機！這是機會主義！
民眾與台灣社會面對疫情的期待應該是：政府在面對防疫與推動抗疫，要的是「理性」與「科學」，絕對不贊同這種投機行為！這種將疫情用來操作選情的「騎牆」作法，這是相當不道德的！將個人的選情建築在攸關大家生命的疫情之上，就算是善良的台灣民眾也不會同意！
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