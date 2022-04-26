不跟進中央不公布足跡　陳其邁：高風險場所仍會公告

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，即日起實施「重點疫調」，未來將簡化疫調，把居隔的天數從10天簡化成3天的隔離、4天的自主防疫，COVID-19確診者原則上不再公布足跡。對此，高雄市長陳其邁上午在市議會表示，如果發現確診者涉足地點屬於風險較高的地方，有不特定接觸風險，還是會選擇性公告足跡。
陳其邁表示，足跡公布的部分，高市府將會視情況而定，每天在做疫調匡列時，除了病人主動回報之外，假如發現地點屬於風險較高的地方，將會選擇性的公告。至於「3+4」政策，陳其邁說，這會讓匡列的比例會比過去來的低，換句話說社區風險會升高，所以怎麼在曲線上升時，有不同的配套措施，簡單講，隔離的強度減低，但要從加強確診者的篩檢、發現、隔離，才能夠縮小對民眾生活的影響。
陳其邁也認為，確診者如可及早診斷，可降低傳播風險，因此重點是在及早發現病例，他提出「自主隔離」概念，就是通知民眾確診後，民眾自己隔離，加強民眾自律及健康管理責任。他說，用民眾自主性、自發性的健康管理，再搭配後端政府平台及對確診者的管理和照顧，才能確保確診者健康，及有助R值在往下掉。
陳其邁也指出，快篩試劑因為現在政策有做一些調整，因為現在3+4，一個人4支、5支，試劑的量是非常大，高市府過去一直就備了很多的快篩試劑，在一段很長的時間都是10萬、20萬、30萬在訂，所以高市府的快篩試劑量能是足夠，但是在這個時機點，未來快篩試劑的量還會再增加，所以在前天就開始也跟廠商下訂，下訂都是50萬做一個單位，以後快篩一定會很多，因為要早發現個案。
※【NOWnews 今日新聞
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