洪申翰提移工缺宿舍議題！勞動部回應了

面對龐大台商回流，人力需求大增，製造業面臨三缺問題包括缺地、缺工、缺宿舍。立委洪申翰在25日質詢勞動部長許銘春時，要求全面盤點現在及未來移工人數增加的住宿需求，並依照公務預算提案進行「公辦公營移工宿舍的研究評估報告」。許銘春部長答詢時強調，移工宿舍問題勞動部責無旁貸，會盡速盤點需求，並在6月底前給出研究報告，對於移工宿舍的亂象改善會盡快規畫，希望跨部會共同解決。





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洪申翰委員指出，這幾年下來看到移工宿舍的幾個大問題包含：一、廠住未分離，大火常常燒死移工。二、移工宿舍環境惡劣，甚至限制移工行動自由。三、雇主租不到宿舍、移工也很難租得到。四、疫情期間移工宿舍環境問題成為公衛漏洞，一發生就幾百例群聚。針對上述問題，勞發署署長蔡孟良表示，所有企業申請引進移工時必須繳交「生活照顧計畫書」，地方政府也必須審查。洪申翰委員質疑，現有的生活照顧計畫書管制效果相當薄弱、很少有雇主因為不遵守生活照顧計畫書而受罰。蔡孟良署長也坦言，目前如果雇主有違反的確是以限期改善為主。





洪申翰委員強調，台灣42萬的產業移工當中，目前依據媒體報導和雇主反映，工業區土地使用分區規範過於嚴苛，有的甚至規定工業園區內不得興建宿舍，業者即便想自己出錢蓋都不行。大部分業者只好委託仲介替移工找尋住宿空間，但仲介只好找便宜、違法的住所，像是工業區附近，很多土地使用不是建地，而是農地。上面卻蓋了很多高高低低的、不知道是否符合建管法規的鐵皮屋，這些其實都是移工宿舍，很多都是違法，或一半合法再增建違法的空間。





「現在到底還有多少移工住在不合法的住宿地點？我們還要看到夜晚的大火把移工燒死嗎？我們還要看到因為住宿環境不好導致幾百例、幾百例的確診嗎？」洪申翰質詢時，提出質疑。而勞發署署長蔡孟良則回應，去年因為疫情，勞動部全面清查盤點，製造業的部分大概4萬多家雇主全面清查，每一個清查過後都有確定哪些是雇主自有，哪些是雇主委託仲介，或者是由移工自行住宿在一般的民宅，已掌握狀況。





針對會議結論，洪申翰委員提出111年度公務預算提案，勞發署應委託專家學者針對目前移工住宿環境問題與管理缺失樣態，研擬公辦公營移工宿舍規劃。許銘春部長也於25日的預算解凍答詢中承諾，會在一個月內將移工宿舍需求與目前宿舍亂象問題盤點出來，有關公辦公營移工宿舍的評估研究，今年6月底前也會出來，對於移工宿舍的亂象改善會盡快規畫，未來朝跨部會共同解決移工宿舍問題。



