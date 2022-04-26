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香檳進口關稅　立法院三讀通過降10％

▲立法院今日三讀通過海關進口稅則第22041010號，香檳關稅自20％調降至10％。（圖／記者王敏旭攝，2022.04.26）
▲立法院今日三讀通過海關進口稅則第22041010號，香檳關稅自20％調降至10％。（圖／記者王敏旭攝，2022.04.26）

記者王敏旭／台北報導

2022-04-26 14:41:54

國內品酒及以酒佐餐習慣漸盛，但與葡萄酒同屬葡萄釀製的香檳，與葡萄酒有顯著關稅差異。立法院今（26）日三讀通過海關進口稅則第22041010號，香檳關稅自20％調降至10％。

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立委林楚茵等16人提出海關進口稅則第22041010號修正草案，主張將香檳關稅降至10%。林在審查會指出，我國全年進口香檳量約37.5萬公升，葡萄酒約1841.6萬公升；香檳佔台灣進口酒比例極低，但對我國品酒文化與法國外貿連結有益。

林楚茵表示，香檳與葡萄酒同屬葡萄釀造，在菸酒稅法也課徵相同稅額，但在海關進口稅則中，香檳關稅不同於葡萄酒，且高出1倍。香檳僅在法國香檳區生產，若獨立課以高稅率，國際上貿易恐有未公平對應的疑慮。

財政部長蘇建榮則指出，國庫署完成評估報告，降稅後關稅損失約5967萬元，考量降關稅誘發進口與國內消費，預估增加其他稅收1473萬元、菸酒稅327萬元、營業稅446萬元、營利事業所得稅103萬元，初估淨損失4494萬元。

不過在朝野協商時，國民黨團總召曾銘宗表示，過去沒有立委提案來三讀通過降稅，另外疫情嚴峻卻要降香檳的稅，1瓶3、4000元都是有錢人在喝，為何要降稅，而且進口商不多，為何要圖利廠商。

蘇建榮說，過去立委費鴻泰有提過進口汽車零組件降稅，但最後未過；香檳降稅是為了台灣、歐盟關係，且在疫情未升溫前就已提案。另外目前進口商主要有3家，不過降稅沒有針對任何進口商，是為加強雙邊經貿實質關係。

「從賦稅公平角度出發」，林楚茵表示，大家喜歡汙名化，只要降稅就說很難聽，事實上是把香檳關稅合理化，像是威士忌、啤酒關稅都是0，調降香檳關稅是創造三贏。

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