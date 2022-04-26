香檳進口關稅　立法院三讀通過降10％

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林楚茵表示，香檳與葡萄酒同屬葡萄釀造，在菸酒稅法也課徵相同稅額，但在海關進口稅則中，香檳關稅不同於葡萄酒，且高出1倍。香檳僅在法國香檳區生產，若獨立課以高稅率，國際上貿易恐有未公平對應的疑慮。
財政部長蘇建榮則指出，國庫署完成評估報告，降稅後關稅損失約5967萬元，考量降關稅誘發進口與國內消費，預估增加其他稅收1473萬元、菸酒稅327萬元、營業稅446萬元、營利事業所得稅103萬元，初估淨損失4494萬元。
不過在朝野協商時，國民黨團總召曾銘宗表示，過去沒有立委提案來三讀通過降稅，另外疫情嚴峻卻要降香檳的稅，1瓶3、4000元都是有錢人在喝，為何要降稅，而且進口商不多，為何要圖利廠商。
蘇建榮說，過去立委費鴻泰有提過進口汽車零組件降稅，但最後未過；香檳降稅是為了台灣、歐盟關係，且在疫情未升溫前就已提案。另外目前進口商主要有3家，不過降稅沒有針對任何進口商，是為加強雙邊經貿實質關係。
「從賦稅公平角度出發」，林楚茵表示，大家喜歡汙名化，只要降稅就說很難聽，事實上是把香檳關稅合理化，像是威士忌、啤酒關稅都是0，調降香檳關稅是創造三贏。
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