COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中央居隔策略亂　黃珊珊：地方是中央的幫手別再分彼此

▲台北市副市長黃珊珊26日在臉書上痛批，中央提出的居隔政策至今沒公布細節，讓地方政府感到無所適從。（資料照／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊26日在臉書上痛批，中央提出的居隔政策至今沒公布細節，讓地方政府感到無所適從。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-26 15:14:32

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，本土確診案例每日也都在創新高，居家隔離的人數也越來越多。而中央也不得不縮短居家隔離的時間，以免對社會運作造成影響。對此台北市副市長黃珊珊今（26）日則表示，居隔時間的縮短，執行細節卻沒跟上，中央政府卻要求地方政府隔天就實施，「地方政府是中央的幫手，這是一場困難的戰爭，真的不要再分彼此了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃珊珊強調，面對幾千人，甚至萬人以上確診，加上確診者的接觸者，我們必須調整作法，專心照顧確診者，避免輕症轉中重症，避免中重症惡化！我們也必須坦承，現有的公務系統無法在幾天內處理匡列接觸者。​

黃珊珊說，台北市的確診者簡訊自主通報系統今天上線，先讓確診者自主回報密切接觸者，節省健康服務中心的疫調工作負擔，基層同仁能盡快收集到匡列對象名單，這樣才能更快速地幫到居隔者，否則3+4上路，結果在第三天都還來不及開居家隔離書，民怨只會更深。​

不過黃珊珊也直言，實際遇到的問題是政策宣布後，執行的細節卻還沒跟上，首先，不管是10+7或改成3+4，都需要一段時間的磨合與上路，接觸者軟體系統（TRACE）卻還要修正上路。再來這段期間，基層同仁要一一回覆民眾問題，沒有完整政策細節，就只會造成基層同仁與民眾的衝突與誤會、滋生民怨。

黃珊珊直言，現在台北市居隔數量超過兩萬，疫調結束後才可能開始匡列，每天的確診個案已經超過一千例，就算大量調動支援人力，疫調速度已經跟不上確診數量增加，居家隔離數量約確診者的五到十倍（一個人有五個密切接觸者），疫調塞車，居家隔離匡列更是塞車，這才是最大的問題。​

「地方政府是中央的幫手，這是一場困難的戰爭，真的不要再分彼此了！」黃珊珊直呼，3+4政策如此重要的政策，卻是先在週日由某報社獨家披露，第二天早上九點召集各縣市首長開會，下午兩點開專家會議討論通過，晚上六點公布，第二天實施。相關執行細節都還沒有通知地方政府，民眾電話已經快打爆關懷中心，但我們也只能靜待中央通知相關細節。​

黃珊珊表示，中央疫調主動回報的系統要5/7才會做好，在此之前，每天千例的確診個案，上萬的居家隔離者，要三天內開出居家隔離書，這無疑是雪上加霜，塞車會更嚴重！​「我認為應該要全力照顧『確診者』，密切接觸者應該用自主管理加快篩來管理。」黃珊珊說，現在的問題，反而是快篩劑數量的問題，政府說會提供一億支快篩劑，希望儘速補齊，讓人民安心！​

黃珊珊預估，接下來確診數會呈等比級數暴增，從國外經驗與病毒傳染力推估，如果不採取任何管制措施，台北市每日萬例將在五月初發生，五月中，更可能每日近十萬，到時候，連PCR採檢量能都會是問題，「所以，以篩代隔、自主管理，絕對必要！​」

黃珊珊呼籲，地方政府量能再多也不可能應付短時間內大量確診個案的管理，現在就要開始準備只照顧有症狀或重症的確診者，其他的輕症或無症狀的確診者，只能自主管理與主動回報，大家一起努力，才能保護自己保護他人，政府量能要保留給最需要的地方。​

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

再鬆綁！居隔「3+4」取消第3天快篩　居家照護指引也修訂

6.7萬人明可解隔！居家隔離「3+4」新制　將重開居隔書

居家隔離「3+4」新制上路！各縣市是否跟進一文看懂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.43%49.57%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀