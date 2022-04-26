中央居隔策略亂　黃珊珊：地方是中央的幫手別再分彼此

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黃珊珊說，台北市的確診者簡訊自主通報系統今天上線，先讓確診者自主回報密切接觸者，節省健康服務中心的疫調工作負擔，基層同仁能盡快收集到匡列對象名單，這樣才能更快速地幫到居隔者，否則3+4上路，結果在第三天都還來不及開居家隔離書，民怨只會更深。
不過黃珊珊也直言，實際遇到的問題是政策宣布後，執行的細節卻還沒跟上，首先，不管是10+7或改成3+4，都需要一段時間的磨合與上路，接觸者軟體系統（TRACE）卻還要修正上路。再來這段期間，基層同仁要一一回覆民眾問題，沒有完整政策細節，就只會造成基層同仁與民眾的衝突與誤會、滋生民怨。
黃珊珊直言，現在台北市居隔數量超過兩萬，疫調結束後才可能開始匡列，每天的確診個案已經超過一千例，就算大量調動支援人力，疫調速度已經跟不上確診數量增加，居家隔離數量約確診者的五到十倍（一個人有五個密切接觸者），疫調塞車，居家隔離匡列更是塞車，這才是最大的問題。
「地方政府是中央的幫手，這是一場困難的戰爭，真的不要再分彼此了！」黃珊珊直呼，3+4政策如此重要的政策，卻是先在週日由某報社獨家披露，第二天早上九點召集各縣市首長開會，下午兩點開專家會議討論通過，晚上六點公布，第二天實施。相關執行細節都還沒有通知地方政府，民眾電話已經快打爆關懷中心，但我們也只能靜待中央通知相關細節。
黃珊珊表示，中央疫調主動回報的系統要5/7才會做好，在此之前，每天千例的確診個案，上萬的居家隔離者，要三天內開出居家隔離書，這無疑是雪上加霜，塞車會更嚴重！「我認為應該要全力照顧『確診者』，密切接觸者應該用自主管理加快篩來管理。」黃珊珊說，現在的問題，反而是快篩劑數量的問題，政府說會提供一億支快篩劑，希望儘速補齊，讓人民安心！
黃珊珊預估，接下來確診數會呈等比級數暴增，從國外經驗與病毒傳染力推估，如果不採取任何管制措施，台北市每日萬例將在五月初發生，五月中，更可能每日近十萬，到時候，連PCR採檢量能都會是問題，「所以，以篩代隔、自主管理，絕對必要！」
黃珊珊呼籲，地方政府量能再多也不可能應付短時間內大量確診個案的管理，現在就要開始準備只照顧有症狀或重症的確診者，其他的輕症或無症狀的確診者，只能自主管理與主動回報，大家一起努力，才能保護自己保護他人，政府量能要保留給最需要的地方。
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