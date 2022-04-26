越南房地產逆風翻漲　專家曝隱憂

受到疫情影響，全世界各國的經濟或多或少都受到影響。然而，2022年4月下旬，長期關注越南經濟的分析師發現，該國從2021年上半年因Delta新冠變種疫情而遭遇重挫的房地產市場，正從2022年1月開始以一種前所未有的失控速度飆漲。





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據悉，在越南胡志明市、海防市和其他幾個大城市周邊，地產價格正在翻倍上漲，根據《越南快報》指出，在海防市的部分土地從2020年到2022年甚至升值了4.5倍。為賺取房地產交易的佣金，很多從未參與過地產交易的普通人開始轉職成房地產經紀人，試圖在均價30億越南盾（約等同於新台幣380萬元）左右的交易中賺取約4億越南盾（約等同於新台幣50萬元）的佣金。





越南房地產的飆漲讓許多媒體和分析公司爭相報導，譬如越南評估報告股份公司（Vietnam Report）便指出，在新冠肺炎疫情爆發後，隨着經濟的復甦，2022年房地產行業和房地產市場將比2021年的成果更好。事實上，在2021年適逢疫情，越南當地最多年輕人轉職的行業是外送員，然而2022年隨著房市看漲，許多年輕人紛紛轉職成房地產經紀人。





綜合外媒報導，其實房地產會飆漲，在當地政府的計畫之中。越南政府各部委、企業和地方政府正積極實施經濟刺激計劃。越方試圖以低利率、投放公共投資資金等方式以相對穩健的方式推動市場，試圖在短期內「提高民眾的購買力、讓房地產市場在長期受到壓制後反彈」。





越南房地產買氣增，外資投入也進一步炒熱越南重點地區附近的房地產的温度，並讓越南各界繼續陷入一種因地產而致富的富貴夢中。但專家表示，此番熱潮會延續到何時，以及何時會退燒猶未可知，期盼投資人能謹慎理財、用心投資。



