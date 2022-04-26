準備迎接新階段！大馬宣布將鬆綁防疫措施

隨著東南亞各國逐漸鬆綁防疫政策，馬來西亞政府也宣佈將解除部分的防疫措施。馬來西亞衛生部長凱里·嘉馬魯丁（Khairy Jamaluddin）於4月25日表示，將於27日宣布該國進一步放鬆新冠防疫措施的標準操作程序。





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根據《海峽時報》報導，嘉馬魯丁稱，衛生部已經就進一步放鬆新冠防疫措施的標準操作程序進行了徹底的討論，並將於27日將其提交內閣。「一經批准，我們就將宣布。」嘉馬魯丁說，衛生部在做出任何決定之前都非常謹慎，以確保安全。「我們不想邁出錯誤的一步，因為我們一直在很好地應對大流行。」他指出，馬來西亞的新冠感染人數正在下降，醫院的壓力已經緩解。據悉，在此前，大馬政府於4月14日宣布，開放給部份符合條件的民眾接種第4劑疫苗，目前有1939人已打第4劑。





今年4月1日起，馬來西亞正式重開國際邊境，結束了自2020年新冠疫情開始以來實施的邊境封鎖限制。除了馬來西亞，泰國在日前宣布將放寬邊境管制，迎接觀光客的到來。而柬埔寨首相洪森26日向國民發表講話時公布，即日起解除戶外口罩令，意味不再強制民眾在室外戴口罩，市民在設冷氣的辦公室、會議室或戲院等場所則仍要戴口罩防疫。



