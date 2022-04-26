歡慶印尼「卡蒂尼節」！移民署辦走秀活動曝

為了讓民眾了解各國節慶文化，移民署北區事務大隊桃園市服務站在23日於桃園市新住民文化會館舉辦「卡蒂尼節-印尼文化宣導暨體驗活動」，邀請印尼新住民官美連，介紹印尼風俗習慣並邀請來賓們穿上印尼傳統服飾kebaya走秀，一同體驗卡蒂尼節。





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官美連表示，傳統印尼社會，女性地位普遍低落，很少女性可以受教育，社會期待更是有許多框架規矩限制女性發展。卡蒂尼女士出生於1879年4月21日，她意識到當時的印尼社會對於女性的種種不公，決定以自身的力量推動性別平等，不惜犧牲出國留學的機會也要留在地方推動教育，並為印尼婦女爭取平等的權利，在卡蒂尼的努力下，印尼女性的地位獲得顯著的提升，為紀念卡蒂尼對女權的努力與貢獻，印尼政府在她的生日4月21日訂為卡蒂尼節又稱印尼婦女節。每年在「卡蒂尼節」這一天，印尼各行各業女性都會穿著傳統服裝一起走秀表演、大遊行來慶祝，以紀念卡蒂尼的貢獻。





桃園市服務站主任黃英貴表示，近年來隨著眾多外籍女性來到臺灣成為新移民，這些離鄉背井的女性以堅毅不拔的「卡蒂尼」精神，成為臺灣家庭和產業的中堅力量，讓臺灣的社會越來越多元、茁壯。24日特別邀請居住桃園的新住民擔任講師，分享母國家鄉文化，讓民眾可以體驗異國文化之美，增進彼此瞭解與尊重，也使這次舉辦「體驗印尼卡蒂尼節」活動意義非凡。移民署自5月1日起，由人力仲介公司代辦外籍移工居留證相關申請事項，須於「外籍移工線上申辦系統」線上申辦，鼓勵線上申辦，享受網路申辦的便利性及減少人流移動。



