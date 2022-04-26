推廣新住民文化！新北校園多元文化週曝

新北市多元文化節為實現新北市2030新住民十年願景，教育局持續辦理第2屆校園多元文化週，打造多元文化友善城市。超過300所學校於4月18日至5月1日，分為「課程活動-多元體驗」及「國際夥伴-多語共學」兩大主題，舉辦「校園多元文化週」活動，涵蓋閩南、客家、原住民及新住民等多元文化，展現校園多元文化新力量。





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教育局表示，為推動國際友善校園，由各校依據不同族群及國家設計各種主題。課程活動部分包含了異國裝扮及文化探索、多元音樂及舞蹈表演、國際營養午餐或結合在地特色及與外部機構合作。各校渾身解數設計有趣的教育活動，如林口國中與世界宗教博物館合作，展示印度紗麗、伊斯蘭教頭巾等宗教服飾並搭配學習單，引導學生認識世界重要的宗教文化。





野柳國小和當地保安宮合作，以海廢料如浮標、漂流木、保麗龍等材料製作神轎，規劃新住民子女和同學共同體驗在地文化抬神轎。李品寬同學說「聽完宮廟叔叔傳授神轎文化後，我跟同學們自製神轎的過程，內心油然而生敬天畏人的感受」，回家後還聽著媽媽分享越南廟宇的神轎活動，這次的經驗讓他更尊重宗教文化及信仰。





興化國小與明志科技大學通識中心合作，指導學生製作馬來西亞吉蘭丹月亮風箏吊飾，吉蘭丹是馬來西亞傳統工藝的發源地之一，其月亮風箏具有傳統之美。王畇茹同學表示，製作過程中發現，吉蘭丹月亮風箏具有鮮豔色彩和圖案設計，和台灣原住民服裝及圖騰有異曲同工之妙，了解不同顏色及圖騰的設計都有各自文化意涵。





新北市全國首創的每月國際營養午餐週，如越南河粉、新加坡肉骨茶、韓國泡菜年糕、印度咖哩飯等異國料理，備受師生喜愛。飲食文化成為學習媒介，提供學生體驗多元文化。雙峰國小王耀德校長表示，透過味蕾與嗅覺品嘗多元文化，在潛移默化中體驗異國美食獨特性，在餐桌上與世界交朋友，進而營造國際校園的氛圍。



