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聰明報稅／綜所稅5月開徵　查詢所得及扣除額資料3方式

▲5月綜所稅申報起跑，今年國稅局也提供3方式可查詢所得及扣除額資料。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）
▲5月綜所稅申報起跑，今年國稅局也提供3方式可查詢所得及扣除額資料。（圖／資料照，記者陳雅芳攝）

記者顏真真/台北報導

2022-04-27 09:57:312022-04-27 10:52:23

110年度綜合所得稅結算申報自今（111）年5月1日至5月31日止，並從4月28日提供民眾查詢110年度所得及扣除額資料的服務，民眾可利用3種方式查詢所得及扣除額資料。此外，因5月1日勞動節適逢例假日，國稅局未上班，但民眾仍可在家利用網路報稅，同時，各地區國稅局也將於5月第1個上班日，即5月2日中午將加班收件，並提供查詢所得及扣除額資料的服務，民眾可多加利用。

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財政部南區國稅局進一步說明，今年想查詢所得及扣除額資料有3種方式，包括臨櫃查詢、憑證及行動電話認證查詢及查詢碼查詢。在臨櫃查詢部分，民眾可攜帶身分證正本親自到各地區國稅局或其所屬分局、稽徵所、服務處臨櫃查詢；如委託他人代為查詢，代理人應檢附代理人身分證正本、申請人委託書（已蓋章）及申請人身分證正本，如檢附申請人身分證影本，須切結與正本相符並由國稅局留存備查。

至於憑證及行動電話認證查詢，民眾可以自然人憑證、已註冊健保卡、醫事人員憑證、行動自然人憑證（TW FidO）、經財政部同意的電子憑證或行動電話認證為通行碼，使用綜合所得稅電子結算申報軟體經網際網路查詢。

還有一種就是透過查詢碼查詢，可利用稽徵機關核發的查詢碼、稅額試算通知書上所載的查詢碼、以憑證（醫事人員憑證及行動自然人憑證不適用）或行動電話認證透過網際網路至財政部電子申報繳稅服務網站申請取得的查詢碼、以自然人憑證或已註冊健保卡透過4大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）多媒體資訊機列印取得的查詢碼，搭配「國民身分證統一編號」、110年12月31日戶口名簿上所載的「戶號」及「出生年月日」為通行碼，使用綜合所得稅電子結算申報軟體經網際網路查詢。

此外，雖然今年5月1日勞動節適逢例假日，國稅局未上班，但民眾仍可在家利用網路報稅，各地區國稅局也會於5月第1個上班日，即5月2日中午將加班收件，並提供查詢所得及扣除額資料的服務。

不僅如此，5月25日至27日、5月30日及31日各日中午各地國稅局 也會加班收件，5月31日結算申報截止日亦會延長收件時間至當日晚間7時。

國稅局也呼籲民眾，可多利用手機、平板或電腦進行網路報稅或以稅額試算回復確認，並利用信用卡、行動支付、電子支付、便利商店等多元方式繳稅。

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