柯文哲提北市「軟封城」　綠：向中國靠攏、製造台灣恐慌

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該幕僚指出，中國上海因為疫情失控，實施「封城」管制，導致物資匱乏、民怨四起。而柯文哲提出台北市不排除「軟封城」，繼農曆年時提到的「2.5級」警戒後，又一新的名詞。
該幕僚強調，柯文哲丟出「台北市軟封城」的說法不久，引發台北市民的緊張、恐慌，不少餐廳業者擔心是不是又要禁止餐廳內用。柯文哲不知是否因不甘寂寞想刷存在感，語出驚人地提出與中央不同的看法，不但製造市民不必要的恐慌，也讓台北市的業者不知所措，徒增防疫的困擾。
王閔生表示，柯文哲提出的「軟封城」千千萬萬不可，過去柯就曾經就說過如果三級警戒再維持下去，大家會餓死而不是病死。現在柯文哲用封城的名詞，會造成社會大眾誤會。
王閔生說，柯文哲倒不如呼籲民眾減少參加大型活動或餐會，這樣都比較好。他也呼籲柯文哲，防疫工作不要自創新名詞，用白話文跟民眾溝通就好。
台灣基進高雄市鳳山區議員參選人李雨蓁則說，柯文哲是不是忘記自己最早還發明過「同心圓掃描精準篩檢」來掩飾自己做不好疫調匡列隔離這件事？還有更多硬要跟指揮中心唱反調的奇怪用詞，包括「台版方艙」、「冷區殲滅戰」、「熱區圍堵戰」等等。
李雨蓁說，全世界各國都在想著如何共存、維持大眾正常生活，大概就只剩中國和柯文哲想著封城。看來柯文哲真的應該去中國發展，畢竟民眾黨發言人楊寶楨可是稱呼自己為「來自台灣地區的政大」，現在中國也正需要超懂防疫的人，柯文哲就率領整個黨去救救中國吧。
資深媒體人王時齊也在其臉書寫道，「我們台北打算軟性封城要準備什麼才恰當？1.軟性飲料、2.軟法麵包、3.軟糖、4.軟絲、5.軟飯、6.軟殼蟹、7.軟腳蝦、8.軟月嬌。希望北市府軟封城防疫大禮包傳便便～謝謝」，揶揄柯文哲的「軟封城」的發言。