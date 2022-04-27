COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

柯文哲提北市「軟封城」　綠：向中國靠攏、製造台灣恐慌

▲台北市長柯文哲提出「軟封城」說法，引發不小論戰。（圖／翻攝自柯文哲臉書）
▲台北市長柯文哲提出「軟封城」說法，引發不小論戰。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-27 10:46:24

疫情指揮中心27日宣布居家隔離政策改為「3+4」，台北市長柯文哲對此認為「3+4」撐不了多久，更預估北市5月7日單日確診恐破萬，「必要的話不排除『軟封城』」，引發論戰。對此，綠營人士指出，柯文哲自創新名詞，不但製造市民不必要的恐慌，也讓台北市的業者不知所措，徒增防疫的困擾；台北市議員王閔生也說，「軟封城」千千萬萬不可，且會造成誤會，呼籲柯文哲，防疫工作不要自創新名詞，用白話文跟民眾溝通就好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台北市議員王閔生表示，（圖／王閔生辦公室提供）
▲王閔生表示，「軟封城」千千萬萬不可，且會造成誤會，呼籲柯文哲，防疫工作不要自創新名詞，用白話文跟民眾溝通就好。（圖／王閔生辦公室提供）
針對柯文哲提出台北市要「軟封城」的說法，一位民進黨資深幕僚向記者表示，正當全世界先進各國面對COVID-19疫情，開始要往共存解封方向走時，唯獨中國仍堅持清零封城的防疫政策，而在國內，也只有柯文哲向中國看齊學習，難道要變成「台北軟封、上海硬封，兩地一起瘋」？

該幕僚指出，中國上海因為疫情失控，實施「封城」管制，導致物資匱乏、民怨四起。而柯文哲提出台北市不排除「軟封城」，繼農曆年時提到的「2.5級」警戒後，又一新的名詞。

該幕僚強調，柯文哲丟出「台北市軟封城」的說法不久，引發台北市民的緊張、恐慌，不少餐廳業者擔心是不是又要禁止餐廳內用。柯文哲不知是否因不甘寂寞想刷存在感，語出驚人地提出與中央不同的看法，不但製造市民不必要的恐慌，也讓台北市的業者不知所措，徒增防疫的困擾。

王閔生表示，柯文哲提出的「軟封城」千千萬萬不可，過去柯就曾經就說過如果三級警戒再維持下去，大家會餓死而不是病死。現在柯文哲用封城的名詞，會造成社會大眾誤會。

王閔生說，柯文哲倒不如呼籲民眾減少參加大型活動或餐會，這樣都比較好。他也呼籲柯文哲，防疫工作不要自創新名詞，用白話文跟民眾溝通就好。

台灣基進高雄市鳳山區議員參選人李雨蓁則說，柯文哲是不是忘記自己最早還發明過「同心圓掃描精準篩檢」來掩飾自己做不好疫調匡列隔離這件事？還有更多硬要跟指揮中心唱反調的奇怪用詞，包括「台版方艙」、「冷區殲滅戰」、「熱區圍堵戰」等等。

李雨蓁說，全世界各國都在想著如何共存、維持大眾正常生活，大概就只剩中國和柯文哲想著封城。看來柯文哲真的應該去中國發展，畢竟民眾黨發言人楊寶楨可是稱呼自己為「來自台灣地區的政大」，現在中國也正需要超懂防疫的人，柯文哲就率領整個黨去救救中國吧。

資深媒體人王時齊也在其臉書寫道，「我們台北打算軟性封城要準備什麼才恰當？1.軟性飲料、2.軟法麵包、3.軟糖、4.軟絲、5.軟飯、6.軟殼蟹、7.軟腳蝦、8.軟月嬌。希望北市府軟封城防疫大禮包傳便便～謝謝」，揶揄柯文哲的「軟封城」的發言。

▲李雨蓁（圖／李雨蓁提供）
▲李雨蓁表示，全世界各國都在想著如何共存、維持大眾正常生活，大概就只剩中國和柯文哲想著封城。（圖／李雨蓁提供）

北市單日確診數恐破萬？柯文哲：必要時啟動軟性封城

柯文哲拋「軟性封城」！未來將禁餐廳內用？北市府給答案

藍、白越罵陳時中民調越高　林鶴明：民眾懂誰只在意選舉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.63%49.37%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀