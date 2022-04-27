菲律賓開打第4劑疫苗　引專家熱議

菲律賓作為東南亞疫情最嚴重的國家之一，全國累計368萬人確診，超過6萬人死亡。不過隨著疫苗的推廣，菲國疫情逐漸受到控制，每日新增感染人數明顯下降，平均207人確診，僅是高峰期的1%。菲律賓政府在25日開始，為免疫功能不全的成年人接種第2劑新冠病毒疫苗加強針，成為最新一個開打第4劑疫苗的亞洲國家。





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然而，關於是否開打第4劑的爭論相當激烈，亞洲國家如泰國、新加坡已開打第4針，英國也在近期加入行列，現在連菲律賓都加入實驗國家行列，研究數據並不多，而美國作為最早開始施打疫苗的國家之一，該政府尚未授權施打第4劑疫苗。事實上，《時代雜誌》曾報導，美國食品藥物管理局（FDA）對於2針追加劑的必要評估再三。





綜合外國媒體報導，菲律賓人口約1.1億，全國近61%已接種疫苗，即約有1300萬人有施打第1劑疫苗加強針，在被列為高危險族群的69萬人中，有7000至1.3萬人列入接受第2劑加強針的施打對象，以加強對抗冠病和變種病毒的保護力。目前授權施打第2劑疫苗加強針的國家包括台灣、韓國和新加坡，主要希望能夠防止疫情延燒，特別是高齡人士。





我國ACIP委員會4月21日同意兒童接種新冠疫苗、青少年施打第三劑，以及高風險成人可施打第四劑疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內目前沒有相關第四劑疫苗接種後的研究，不過，國外相關的研究數字很多，指揮中心也掌握得很清楚。詳細施打時程，會經由專家討論後，再對外公布。



