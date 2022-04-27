「GABA番茄」助養生、護血管！專家指背後功臣：好處不只這樣。

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張孟基博士表示，GABA是一種神經傳導物質，也就是「γ-氨基丁酸」，廣泛存在於各類蔬果當中，如番茄、糙米、玉米等，對人體而言有助於安定思緒、緩和情緒、降低壓力，也間接改善失眠、提高專注力。另外也有助穩定血壓、血脂，促進血管健康。而血管健康，中風、心肌梗塞等心血管疾病的發生機率自然也有助降低，整體而言對人體健康相當有幫助。「GABA番茄」之所以會有如此稱號，正是因為它的GABA含量脫穎而出，高出原本一般番茄的5倍之多，且也可攝取到番茄原有的相關營養。
更多超級食材不是夢？基因編輯能耐不只GABA番茄！
張孟基博士指出，將來也可能出現像GABA番茄這般也被視作「超級食材」的選擇，不過這並非偶然，而是歸功於現代科技日益進步所誕生的「基因編輯」技術，GABA番茄正是出自於日本基因編輯的傑作。
「基因編輯」簡單來說，就是將原本的基因進行編輯、修飾、調整，在非導入外源基因的情況下，使得原本可能會需要經過數萬年，才有機會因天然變異演化出偶然且未知的結果，得以必然且決定好的方式呈現，更加順應靈活運用大自然。
以促進生活品質為前進方向，並以番茄為例，番茄若以自然的方式演化，將不知在何時才會出現什麼樣的演化對人體更有助益，而基因編輯透過主動的方式提昇其價值，使GABA大幅增加。
這技術也可以運用在各類食材上，不僅讓消費者選擇更多且更好，好處也包括減少成本、可迅速因應如缺糧等國內外緊急狀態、帶動經濟蓬勃發展等。以國外為例，像是同樣於日本肌肉量增加約２倍的鯛魚、美國有助促進健康的高油酸大豆、降低褐化減緩腐敗的蘑菇等，也出自於同樣的技術。從2012年至2020年間，光是美加等地開發出可上市的基因編輯作物就已達29種，共79項。
基因編輯有食安疑慮嗎？常見疑問臺大博士解答！
不過雖然基因編輯有利於人，但在台灣現苦於民眾較為陌生，因此也較難推動，畢竟新的技術總是讓人既期待又害怕受傷害，例如擔心是否為基因改造？是不是有打進藥物？是否有違倫理道德？會不會對環境造成迫害？是不是在扮演上帝？最重要的是，會不會有食安疑慮？會不會對人體有害？
張孟基博士說明，基因編輯和基因改造為不同的技術，前者是調整原本既有的材料，後者可視為「合體技術」，也就是加進其他物種外來的DNA。
而基因編輯正如前述為編輯，並無加入藥物，用於作物善加運用創造大自然之變異，其實就像是民眾常聽到的「台農1號」鳳梨等水果，以雜交的傳統育種方式培育新品種，使人們有更多元的選擇，至今已培育出18個品種，只是兩者手法有些不同。而此方式也並非運用於人體，因此並非扮演上帝或有違倫理道德、強力介入改變大自然。
至於食安疑慮，除了開發單位、政府單位把關，不良品自然不會上架，民眾在確切了解利弊之後也可有所選擇。不過，「命名」可能也是個很重要的關鍵之一，畢竟台農1號命名中性，而非直接將育種方式及過程端出來取名，讓人了解後得知為新品種鳳梨，「基因編輯」聽似深澀，容易先入為主與基因改造類比聯想、望之卻步，或許適當的命名也會是個重要課題。
目前允許之基因編輯產品多為SDN1(site-directed endonuclease)，只有一兩個核鹼基改變，而自然界的進化變異亦可能出現相似情況，發生不含有外來的、新的蛋白質，因此就連檢驗、市面上也難以分辨兩者差異，換句話說，SDN1產品與自然變異者沒什麼兩樣。至於SDN2及SDN3含有較大插入或缺失之DNA片段或外加DNA，則仍視同基因改造需視個案加以規範管理。
讓水果王國如虎添翼，基因編輯助創多贏局面！
臺灣被封為水果王國不是浪得虛名，茶葉等農作也是遠近馳名，不論是栽種方式、培育方式，技術就佔了很大的關鍵，而不論是現有技術或新有技術，不論是農業或各產業，都可用來提高品質，且必須符合安全規範，張孟基博士表示，基因編輯技術目前已普遍被應用於作物之改良，可視為能有更多更好的「選擇」，盼不久的將來臺灣在政府及民間團體，也都可以在合理嚴格的管理規範下善加運用此技術，如虎添翼，讓政府單位、研發單位、生產單位、消費者等達多贏的局面。
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