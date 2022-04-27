特企／維生素B群3大挑選法則　母親節從健康下手！

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相較化學合成的維生素B群，天然食物來源的酵母B經實驗證實，生物利用率更高人體更好吸收，同時含有蛋白質、胺基酸等酵母營養素，比起化學合成型的單一成分，更有利於營養的均衡。
挑選法則2：品牌大廠原料與授權有保障
隨著保健風氣盛行，良莠不齊和魚目混珠的保健食品也愈來愈多，因此選購原料來自品牌大廠，且包裝上有商標授權和雷射防偽標籤的商品，才能買得安心，吃得放心！
挑選法則3：依保健需求選擇劑量與複方
市面上的B群產品繁多，各有針對不同需求設計的配方，高單位B群通常強調特定維生素B的功能，若無特殊需求，過量補充反而可能導致副作用；若是一般日常營養補充，建議選擇8種都有的綜合維生素B群，再搭配不同的保健需求選擇複方成分。
維生素B群這麼多，哪種適合媽媽？
關於母親節送禮，食品技師王玫芸推薦天然酵母B群系列，原料選自世界頂尖酵母生產廠Lallemand公司，天然的酵母B群提供媽媽身體一日所需的8種維生素B，還有多種複方選擇滿足不同族群的需求：酵母B+鐵適合氣色不好的媽媽；孕期、哺乳媽咪們可以補充酵母B+鋅；工作高壓心神消耗大的媽媽們可補充酵母B+紅景天，愛吃美食的媽媽則可選擇酵母B+鉻。
萬物飛漲，想為媽媽助攻健康不一定要花大錢！聰明挑選適合媽媽日常補充的B群，把握三大重點：含有8種維生素B的綜合劑型、天然酵母來源B群成分、取得品牌原料大廠商標授權，最後依需求挑選合適的複方，就能為媽媽補滿365天的活力！（資訊參考：https://dayi.one/6Qlsu）