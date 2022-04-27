第2階段移工專案累積超過2萬人　勞動部解決缺工法曝

台灣缺工問題日益嚴峻，勞動部自今（2022）年2月15日啟動第二階段移工專案引進，勞動部長許銘春在25日表示，累積到24日，已引進2萬餘人，目前每日引進5百多人，較疫情前的每日6百多人僅有些許落差。





我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院社福及衛生環境委員會於25日在立法院，邀請勞動部進行111年度預算報告，包括蔡碧如、莊競程等立委，均關注移工要求自由轉換雇主，但許多家庭照顧工逃跑，是為了轉換為薪資較高的廠工，造成有重症、失能病人需看護的家庭，在家庭看護工失聯或逃跑後，卻要3個月後才能重新申請，形同對雇主的懲罰。





勞動部長許銘春指出，去年已修訂雇主轉換準則，要求移工轉換雇主，必須以同業別轉換為優先，在準則實施後，自去年8月至今年3月底，進行雇主轉換的外籍勞工僅279人，去年僅3個月就有高達2千人，其實有明顯成效。





台灣工作型態轉變，部分工作需仰賴外籍移工，為改善缺工問題，疫情趨緩後已全面開放移工入境，並推動「移工留才久用」方案，期盼未來能解決台灣的缺工問題。不過，立委洪申翰在質詢勞動部時，提出移工缺乏充足和完善的宿舍，導致近幾年移工群聚、居住環境品質差和意外火災頻傳，呼籲勞動部盡快改善。勞動部承諾將會於6月底前提出工作報告，對移工宿舍的亂象改善會盡快規畫，未來朝跨部會共同解決移工宿舍問題。



