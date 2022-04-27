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疫下供不應求！2021年度4G上傳網速倒退嚕

▲疫情使遠距辦公、教學成為日常，上網需求持續增加，但手機終端支援上傳速率能力有限，以致上傳速率略為下滑。（示意圖／NOWnews資料照）
▲疫情使遠距辦公、教學成為日常，上網需求持續增加，但手機終端支援上傳速率能力有限，以致上傳速率略為下滑。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-27 16:38:13

NCC今（27）日公布5家行動寬頻業者之110年4G行動上網速率量測結果，全國4G定點量測平均下載速率提升到122.53Mbps，較前期109年度量測結果119Mbps提升2.96%，各縣市4G移動量測平均下載速率則介於48.73Mbps至75.16Mbps，不過上傳速度卻較2020下滑，NCC副主委翁柏宗表示，疫情使遠距辦公、教學成為日常，上網需求持續增加，但手機終端支援上傳速率能力有限，以致上傳速率略為下滑。

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本次定點量測包含村里長辦公室外、郵局、警察局派出所、百貨公司、衛生所、台鐵全車站，國家風景區、國家森林遊樂區等，結果顯示4G全國平均下載與上傳速率分別為122.53Mbps與24.92Mbps、雲端下載速率為113.86Mbps。

移動量測部分，於各縣市主要道路、國道高速公路、快速道路、大眾運輸系統列車內正常行駛中，由專業人員進行量測。各縣市主要道路之4G平均下載速率為48.73Mbps至75.16Mbps、大眾運輸系統之4G平均下載速率為38.69Mbps至211.39Mbps。

翁柏宗表示，由於疫情持續延燒日常工作轉移為遠距辦公、線上視訊教學、視訊會議、視訊通話和數位銀行服務等；而無法出國也導致國內旅遊人數增加，使郊區上網服務之數據使用量大幅提升，亦帶動了新的生活型態，以上因素都對上網速率帶來影響。

NCC表示，下載速率之量測結果顯示，業者仍維持網路穩定運作及各種技術的應用，且使用多CA以提升網路效能，使4G網路的下載頻寬及容量比109年略增。比較109年與110年之4G定點量測平均下載速率，由119Mbps提升到122.53Mbps，增幅為2.96%。而上傳速率由於疫情影響，用戶居家辦公、視訊會議、遠距教學及網紅視訊對4G行動上網需求持續增加，且受手機終端支援上傳速率之能力限制，以致上傳速率略為下滑。

NCC強調，消費者可至NCC資訊圖像化平台瀏覽110年度上網速率量測結果，以瞭解不同業者在不同區域、場域提供上網速率之變化情形，可促使電信業者良性競爭持續改善訊號涵蓋及容量，以解決弱訊區行動上網壅塞問題，除使用戶可享有穩定便利的上網服務外，也讓我國4G行動寬頻網路基礎建設在國際間得到肯定，並使我國行動上網環境在國際上維持優異的水準。

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