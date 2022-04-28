冠廷宇宙擴充！劉冠廷出任北影大使　期許「病毒退散」

2022第24屆台北電影節將於6月23日至7月9日舉行，27日宣布影展大使由劉冠廷擔任， 除了為台北電影節拍攝形象廣告， 他也將出席7月9日的台北電影獎頒獎典禮擔任頒獎人。 近來佳作不斷、人氣直升的劉冠廷，接下不少品牌代言， 這次首度為影展擔任宣傳大使，代言宇宙再擴充， 他希望透過自身力量，號召更多人踏進影展世界， 感受加倍的電影魅力，也期許「病毒退散」， 和影迷相約今夏戲院見。





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▲劉冠廷擔任本屆台北電影節影展大使，許願病毒退散，影展順利進行。（圖／台北電影節提供）

▲劉冠廷接下影展大使任務，難得在中山堂光復廳拍照，直呼就像穿越時空。（圖／台北電影節提供）

▲劉冠廷身穿日本品牌Taakk 2022秋冬漸層綠西裝拍形象照，展現優雅帥氣的時尚感。（圖／台北電影節提供）