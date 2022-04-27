COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快篩每日「供貨100萬劑」！單日確診7萬例前可應付需求

▲指揮中心表示，每日將供應100萬份快篩，單日確診7萬例前都可以滿足需求。（示意圖／Nownews資料庫）
▲指揮中心表示，每日將供應100萬份快篩，單日確診7萬例前都可以滿足需求。（示意圖／Nownews資料庫）

中央社

2022-04-27 17:10:41

（中央社記者陳至中台北27日電）衛福部次長薛瑞元今天在立法院表示，這週起到貨加生產的COVID-19快篩試劑，每天可有100萬劑，「至少在單日確診人數達到7萬之前是夠的」。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、衛生福利部報告「各項大型考試與顧及學校防疫措施及因應疫情升溫補助發放學生快篩試劑之評估」。衛福部在書面報告中指出，目前國內5家廠商每月最大COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）快篩產能為435萬劑，預計5月可以提升到1280萬劑，7月新購置設備陸續到位後，可以提升到1580萬劑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國國民黨籍立委立法委員吳怡玎質詢時，問及快篩的存量，薛瑞元表示，上述廠商產能加上進口到貨的量，目前每天指揮中心約可掌握100萬劑，這還不包括為提供給實名制使用，另外大量進口的數量，「至少在單日確診人數達到7萬之前是夠的」。

上述快篩由指揮中心調配給各縣市，用於居家隔離、熱點快篩、關鍵基礎設施維運等防疫需求。至於校園的快篩需求，會由地方政府調配。

教育部在書面報告中指出，目前校園是以確診個案為核心，匡列接觸者進行篩檢，快篩試劑的使用時機有專業判斷。另外，指揮中心已經增加發放公費快篩試劑的診所數量，民眾若近期有呼吸道狀況或自覺有風險，經醫師評估後可領取免費試劑，學生也適用。

今天多名立委都關注快篩儲備量，中國國民黨籍立委洪孟楷認為，既然推動居家隔離3+4方案，就應該直接發7支試劑給民眾。同黨籍立委林奕華表示，很多縣市快篩試劑已不夠分到幼兒園，只能要園所自己去買，但又買不到，希望政府多瞭解和協助。（編輯：陳政偉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

《我的婆婆》劇組染疫＋1！導演鄧安寧確診　拍攝再延期

疫情延燒！北市府：果菜批發市場擬「以篩代隔」

中國染疫死亡低！陳時中：數字漂亮但「餓死恐比病死多」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
49.07%50.93%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀