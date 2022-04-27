快篩每日「供貨100萬劑」！單日確診7萬例前可應付需求

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、衛生福利部報告「各項大型考試與顧及學校防疫措施及因應疫情升溫補助發放學生快篩試劑之評估」。衛福部在書面報告中指出，目前國內5家廠商每月最大COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）快篩產能為435萬劑，預計5月可以提升到1280萬劑，7月新購置設備陸續到位後，可以提升到1580萬劑。
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上述快篩由指揮中心調配給各縣市，用於居家隔離、熱點快篩、關鍵基礎設施維運等防疫需求。至於校園的快篩需求，會由地方政府調配。
教育部在書面報告中指出，目前校園是以確診個案為核心，匡列接觸者進行篩檢，快篩試劑的使用時機有專業判斷。另外，指揮中心已經增加發放公費快篩試劑的診所數量，民眾若近期有呼吸道狀況或自覺有風險，經醫師評估後可領取免費試劑，學生也適用。
今天多名立委都關注快篩儲備量，中國國民黨籍立委洪孟楷認為，既然推動居家隔離3+4方案，就應該直接發7支試劑給民眾。同黨籍立委林奕華表示，很多縣市快篩試劑已不夠分到幼兒園，只能要園所自己去買，但又買不到，希望政府多瞭解和協助。（編輯：陳政偉）
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