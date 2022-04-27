網紅「廖老大」批家護工轉職引輿論！人資專家：誤會大了

網紅「廖老大」近期在臉書上批評外籍家庭照護工轉職的影片，引起正反兩面看法。有網友相當支持「廖老大」的看法，也有網友認為言論過激。1111人力銀行社群中心執行長曹新南便在臉書發文指出，「外籍家庭照護工要有特殊狀況才能轉換，並不是想換就換。」





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據悉，「廖老大」在影片中說有網友寫信給他，說他請了移工進來照顧長輩，但移工做了三個月，跟雇主說不想做了，要出去找工作；而且找不到工作，還可以去領失業補助金。此番言論引起網友熱烈討論。然而1111人力銀行社群中心執行長曹新南指出，家庭監護工，並不是只要不想幹了，就可以任意出去找工作的，而是有特殊狀況才能轉換。例如遭遇到性侵害、性騷擾、暴力毆打或經鑑別為人口販運被害人，當然要趕快轉移雇主；還有就是三方合意或其他特殊狀況。





▲1111人力銀行社群中心執行長曹新南指出，家庭監護工，並不是只要不想幹了，就可以任意出去找工作的，而是有特殊狀況才能轉換。（圖／翻攝自曹新南臉書）

曹新南認為，這兩年也許也有發生移工預謀轉職，例如消極怠工，逼雇主不得不同意轉換；甚或指涉雇主有性侵的狀況，以達到轉換為廠工的目的。「但絕對不是可以直接說我不幹了，我要出去找別的，就能不幹。」言下之意即事出必有因，要了解前因後果才能評斷移工轉職的個案。





另外，曹新南進一步澄清，「失業給付規定是在就業保險法，而一般移工根本不是就業保險納保對象，是不可能領取失業給付的。」根據勞動部勞工保險局，雇主及外籍員工（除依法在臺工作之外籍、大陸或港澳地區配偶外）不能參加就業保險。





曹新南希望藉由這些說明，能夠消除大眾的誤會和迷思，避免移工被歧視的狀況加劇。他指出：「KOL有一定的影響力，煽情的言語更容易引起共鳴，但是，建議還是要對所談的議題有所了解，否則誤導大家的殺傷力比一般人更大。」



