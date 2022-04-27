提苗、中、雲、屏候選人　蔡英文：適任縣市長才能顧防疫

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蔡英文強調，今年底的九合一選舉，民進黨會以「中央執政好成績 地方推薦好人才」為目標，推出優秀的縣市長人選，來為地方服務，爭取更多台灣人民的支持。
蔡英文也提到，參選屏東縣長的周春米長期在司法界奮鬥，在2屆立委任內，除了貢獻法律專業，在教育、文化和內政等各領域也用心耕耘，問政表現是有目共睹。周也積極的協助屏東推動各項建設、爭取經費。
「長久以來，苗栗縣就面臨嚴重的財政問題」，蔡英文說，徐定禎擔任頭份市長8年，接手的時候負債6000萬，但是卸任的時候，不但還清債務，還結餘3億餘元，這是相當不簡單的成果。
蔡英文表示，要解決苗栗長期的財政問題，徐定禎是絕佳人選。特別是北台灣的科技產業廊道，正在往苗栗延伸，苗栗的科技重鎮就在頭份。徐定禎擔任過頭份鎮長，不只是財政紀律好，政績也做得好。相信徐定禎的「頭份經驗」可以擴大成為「苗栗經驗」，讓苗栗在改革轉型和建設發展的過程中，成為有科技、有文化的城市，為苗栗帶來全新的氣象。
蔡英文也說，劉建國將代表民進黨參選雲林縣長，他從斗六市民代表做起，到縣議員再到立法委員，一路走來最了解鄉親的心聲和需求。雲林由劉建國來執政，一定能讓雲林的發展突飛猛進，也把民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，重新在雲林發揚光大。
蔡英文也說，徵召蔡其昌參選台中市長。蔡是她第一次擔任黨主席的發言人，那是民進黨有史以來最困難的時候，但蔡其昌承擔起來，做得非常好。那時候民進黨還有另一個發言人，就是政績備受肯定的桃園市長鄭文燦，鄭文燦做得好，相信蔡其昌也做得到。
蔡英文強調，民進黨今天提名立法院副院長競選台中市長，表示民進黨重視台中，有決心跟台中市民一起打造台中。
蔡英文說，今年底九合一選舉，民進黨的「會做事」戰隊已經逐漸成形。台灣是一個團隊，國家也是一個整體，民進黨推薦的市長候選人，最能夠和中央合作，也最能夠落實各種政策，提升政務推動的效率。