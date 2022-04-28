台灣與東南亞的醫療橋樑 專訪新南向健康服務中心彭仁奎
台大醫院家庭醫學部主治醫師和台灣安寧緩和醫學學會秘書長彭仁奎，因同時身兼台大醫院新南向服務中心執行長，長期關注東南亞相關的醫療問題，並推動成立「新南向人員健康服務中心」，打造內容豐富的官網，作為可供民眾參考的資訊平台。他在接受《四方報》專訪時強調，「新南向人員健康服務中心」官網是台大醫院和疾管署共同推出的網站，許多醫療新知都是第一手資訊，主要是希望前往東南亞國家打拼的台灣人士，和來台灣工作的東南亞國家人民，希望在新南向人員健康服務中心的協助下，能讓往來台灣與東南亞之間的人士，獲得良好的醫療服務。
「在協助移工的病例中，有遇到不少移工因為語言不通的問題，而心急如焚的狀況。我們在官網上會有多語言的圖卡和衛教資訊，另外還有第三方通話服務，即專業的翻譯人才會加入醫療諮詢談話中，能協助醫療諮詢。」彭仁奎耐心地解釋官網資訊和主要服務對象。「除了台灣的移工朋友，也遇到在印尼的台商朋友透過網站聯繫服務中心。由於他在當地有語言障礙問題，就透過服務中心進行初診。他後來回台灣便前來台大醫院的急診間，最終診斷出是盲腸炎。幸好他當時有先透過新南向人員健康服務中心進行初診，才救回一命，而不是因為人在海外便對症狀置之不理。」
在「新南向人員健康服務中心」官網上，目前有11個國家的醫療資訊統整，俗稱懶人包，有著簡單的醫療當地用語、當地流行疾病和線上諮詢聯繫管道。這11個國家分別是印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、越南、印度、緬甸、汶萊、柬埔寨、新加坡和斯里蘭卡，分別有對應的風俗疾病和當地醫療用語，讓前往該國的台灣民眾，以及來台灣的海外人士，能有初步的醫療常識和醫療協助管道。
「接下來還會新增更多國家和資訊，期盼社會大眾和海外人士能透過服務中心，獲得有效和正確的醫療資訊。」彭仁奎說。「如果有需要獲取東南亞國家醫療資訊的台灣民眾，或是初來乍到的移工朋友們，都十分歡迎上官網查詢。」