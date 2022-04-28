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東南亞「與病毒共存」　台大醫院主治醫師曝三大防疫關鍵

▲「新南向人員健康服務中心」期盼能協助往來台灣與東南亞之間的人士，獲得良好的醫療服務。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲「新南向人員健康服務中心」期盼能協助往來台灣與東南亞之間的人士，獲得良好的醫療服務。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2022-04-28 11:00:092022-04-28 11:02:40

東南亞國家疫情持續延燒，但各國政策已陸續將政策從清零轉為「與病毒共存」，「新南向人員健康服務中心」執行長兼台大醫院家庭醫學部主治醫師彭仁奎指出，東南亞國家原先的疫情遠比台灣嚴重，民間曾染疫的人數比例非常高，部分國家已達群體免疫，而且疫苗普及率正在增加，希望盡快恢復正常的經濟和觀光，在邊境管制上逐漸鬆綁。

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對於外派去東南亞國家的台灣人民，彭仁奎醫生指出，現在東南亞國家的疫情受到控制，雖然確診數仍高，但各國政府已做好準備，採取「與病毒共存」的策略，建議台灣民眾如要前往東南亞，疫苗須打好打滿，並且做好自我防護和戴口罩，就能大幅度降低染疫風險。

「四月有許多東南亞國家迎來節慶，例如泰國的宋干節。要注意參加節慶時也要戴好口罩，並且確認自己已接種過至少三劑。」彭仁奎笑稱，有些節慶會有「潑水」儀式，也要小心口罩不要濕掉，讓防護無效。

事實上，即便外派到東南亞國家，如果遇到語言不通而無法順利地在當地醫院就診，國人可透過「新南向人員健康服務中心」進行預約諮詢，能使用網站取得線上約診資訊，幫助國人獲得最初步的診斷。

另外，在「新南向人員健康服務中心」官網上，目前有11個國家的醫療資訊統整，俗稱懶人包，有著簡單的醫療當地用語、當地流行疾病和線上諮詢聯繫管道。這11個國家分別是印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞、越南、印度、緬甸、汶萊、柬埔寨、新加坡和斯里蘭卡，分別有對應的風俗疾病和當地醫療用語，讓前往該國的台灣民眾，以及來台灣的海外人士，能有初步的醫療常識和醫療協助管道。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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