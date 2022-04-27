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本土單日確診將破萬！專家籲：要設醫療量能警戒值

▲指揮官陳時中於疫情記者會中表示，預估明日本土確診人數就會突破1萬人，疫情高峰更可能達單日10萬人確診。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲指揮官陳時中於疫情記者會中表示，預估明日本土確診人數就會突破1萬人，疫情高峰更可能達單日10萬人確診。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

2022-04-27 18:05:15

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增8822例本土確診個案，指揮官陳時中預測，明（28）日就會突破1萬例，台北市長柯文哲更稱，若疫情持續升溫，不排除會「軟性封城」。對此，基層醫療協會理事長林應然接受《NOWnews今日新聞》採訪時直言，「確診人數是很恐怖，但不重要！」還是要關注中重症人數是否造成醫療量能崩潰，若未來醫療量能難以負荷，就需要限制民眾生活行為。

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今本土新增8822例本土新冠肺炎確診個案，陳時中於疫情記者會中預估，明日本土確診人數就會突破1萬人，疫情高峰更可能達單日10萬人確診。柯文哲昨也提到，疫情若是持續上升，不排除將實行「軟性封城」，壓制民生活動，防止疫情擴散。

對此，林應然解釋，軟性封城就是確診數過多，醫療量能無法負擔，只好限制民眾不要外出，盡量待在家中，封鎖各類民生生活，屆時每日確診人數可能會達幾十萬人，但現在還沒有到那一天。

不過，林應然也直言：「確診人數是很恐怖，但不重要！」重要的是中重症人數有多少，因為中重症病患會影響醫療量能，若以現階段中重症比例約占確診人口數0.3%，估算需要的病床數後，要是達到量能9成，可能就要開始限制民眾活動，取消集會、餐廳內用、上班上課等，「人口不聚集，傳染就會降低。」

「一定大家都會感染的！」林應然提醒，台灣現在努力放慢感染速度，是否要限制民眾行為就是要折衷考量，他建議，未達醫療崩潰前雖可不用過多限制，但仍要設立醫療量能警戒值注意，最後端視民眾接受程度與政府智慧決定限制手段。

面對即將到來的勞動節連假與母親節，民眾可能出遊、返鄉、聚餐，林應然認為，民眾可以「有條件式」進行活動，若打三劑疫苗且身體健康者就能正常生活，但若未打滿三劑疫苗者，或有慢性病、高齡等高風險者仍要注意，「最好還是待在家中」，減低感染風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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