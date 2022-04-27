本土單日確診將破萬！專家籲：要設醫療量能警戒值

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對此，林應然解釋，軟性封城就是確診數過多，醫療量能無法負擔，只好限制民眾不要外出，盡量待在家中，封鎖各類民生生活，屆時每日確診人數可能會達幾十萬人，但現在還沒有到那一天。
不過，林應然也直言：「確診人數是很恐怖，但不重要！」重要的是中重症人數有多少，因為中重症病患會影響醫療量能，若以現階段中重症比例約占確診人口數0.3%，估算需要的病床數後，要是達到量能9成，可能就要開始限制民眾活動，取消集會、餐廳內用、上班上課等，「人口不聚集，傳染就會降低。」
「一定大家都會感染的！」林應然提醒，台灣現在努力放慢感染速度，是否要限制民眾行為就是要折衷考量，他建議，未達醫療崩潰前雖可不用過多限制，但仍要設立醫療量能警戒值注意，最後端視民眾接受程度與政府智慧決定限制手段。
面對即將到來的勞動節連假與母親節，民眾可能出遊、返鄉、聚餐，林應然認為，民眾可以「有條件式」進行活動，若打三劑疫苗且身體健康者就能正常生活，但若未打滿三劑疫苗者，或有慢性病、高齡等高風險者仍要注意，「最好還是待在家中」，減低感染風險。
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