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巷仔內／移工群聚染疫頻傳　「外來者」不該是原罪

▲台北車站是移工平時喜愛聚會的場所之一。（圖／報系資料照）
▲台北車站是移工平時喜愛聚會的場所之一。（圖／報系資料照）

記者賴正琳／特稿

2022-04-28 10:20:002022-04-28 10:39:04

近日台灣本土疫情飆升，陸續有工廠傳出移工群聚染疫。目前台灣開放印尼、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞和蒙古等六國移工來台工作，彌補台灣短缺加劇的勞動力。其中東南亞移工總人數從90年代剛開放的3千人，到現在已突破71萬人，可以說移工是撐起台灣產業不可或缺的一份子。然而，政府在防疫政策上仍將他們視為「外來者」，疏於給予人道權益，甚至帶有歧視眼光差別待遇。

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移工群聚問題早在2020年疫情初期就浮上檯面，許多來台工作的移工居住的宿舍環境極差，有些宿舍甚至是20多個人睡大通鋪，生活毫無品質和隱私可言。2021年爆發的苗栗移工群聚案就可看出，移工來台的生活並不好過。

根據TIWA國際勞工聯盟所言，移工被迫居住於雇主或仲介提供的宿舍，比較好的可能4至8人一間，然而也曾爆出十幾人一間的情事。甚至如2018年，某汐止工廠的越南勞工，因不堪一間宿舍擠了幾十人甚至上百人而集體抗議，就防疫的角度而言，移工居住的宿舍空間狹小、共用衛浴，難以保持社交距離，一直存在著群聚感染的隱憂。換句話說，移工宿舍問題已是長久以來的難題，始終沒有獲得有效的改善。

台大醫院執行長兼任台大醫院家庭醫學部主治醫師的彭仁奎受訪時表示，針對台灣移工的群聚感染問題，他認為其實有許多移工可能是輕症或無症狀，或許患者本身也不知道自己染病。他指出，在防疫上，雇主的角色很重要，尤其要做好三大預防措施，包括確保移工族群疫苗打滿三劑、眼口鼻保護和用餐地方要加強防護。另外，勞動部宣導，移工如在職場染疫需接受隔離，雇主應給公傷病假並給予薪資，呼籲移工遵守防疫的同時也不要忘記自身的勞動群益。

雖然政府和民間團體大力宣導，但這些年來移工的宿舍品質、防疫措施和生活有因此大幅度地變好嗎？疫情過去後，台灣人力短缺的問題仍然存在，又該用什麼去吸引外來人口前來台灣呢？

台灣政府頻頻推行「移工變移民」專案，近期行政院拍板定案，未來移工只要在台工作滿6年，且符合相關條件，經申請後再工作5年，就能申請永久居留，希望「移工變移民」政策能夠彌補台灣短缺的勞動力。政策的立意是良善的，但政府未能有效處理移工群聚問題、移工人權和宿舍品質問題，疫情後能否有效吸引外來人才來台，依然是個未知數。若不打從心底接納來台的移工朋友們成為台灣的一份子，反而採取「歧視」、「區別對待」或「漠視」的態度，將使台灣的勞動力缺口越來越大，同時嚴重打擊台灣的國際形象及人權價值，盼政府在面對移工議題時，能夠正面、有效、積極地採取行動。

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