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米其林三星烤鴨也點得到！母親節再掀飯店外帶市場熱

▲連續四年拿下全台唯一米其林三星的頤宮中餐廳的「片皮鴨」，四種吃法超值優惠價每隻4,480元。（圖／業者提供）
▲連續四年拿下全台唯一米其林三星的頤宮中餐廳的「片皮鴨」，四種吃法超值優惠價每隻4,480元。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-02 13:00:00

疫情影響至今，許多消費者已習慣美食外帶與內用交替輪流的消費方式，近期疫情升溫，外帶需求相應增加，君品酒店表示，連日來接聽超過上百通的詢問外帶美食電話，母親節中式極品海陸分享餐更在這上周末二日內被預訂了200多套，即日起君品酒店重啟當日現作外帶餐點，搶攻餐飲外帶商機與送禮需求。

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君品酒店於月前開始規劃宅在家歡度節慶的外帶餐點，於本月初為母親節設計了「中式極品海陸」分享餐每套售價3,999元，包含港式靚盆菜、黃金蟲草燉全雞與活石斑等六道佳餚，光本周末就熱銷破200套。現在更首次推出頂級常溫禮盒「黃金蟲草鮑魚雞湯」每盒1,580元，嚴選台灣烏骨雞及古老珍貴黃金蟲草，添加鮑魚、南美貝、美白菇、巴西蘑菇等珍貴食材，富饒蛋白質與胺基酸的燉雞盅，喝起來清甜爽口。

業者重啟多款星級料理外帶服務， 讓民眾不需外出，在家也能安心享用美食，率先重返雲朗選物銷售的人氣美食，包括連續四年拿下全台唯一米其林三星的頤宮中餐廳的「片皮鴨」，四種吃法超值優惠價每隻4,480元，包含烤鴨捲餅，附10片青蔥餅皮與10片原味餅皮、鴨腿搭配冰梅醬，如選購五吃則增加了上湯鴨骨粥，每份5,480元。在雲朗選物上預購後，僅限5月6日至5月8日間取餐，凡購買烤鴨的消費者還可用優惠價880元加購加拿大水煮活龍蝦。

而品牌旗下雲軒西餐廳所推出的「水煮加拿大活龍蝦」，以蔬菜高湯煮熟的進口龍蝦，肉質鮮美，每隻只要999元。 此外，還有「浪漫歐洲四人套餐」，每套2,980元，內含香煎雞腿蘑菇醬、勃根地紅酒牛肋排、義式番茄燉小牛膝、蒜味白酒鮮蝦與檸檬、田園沙拉、南瓜海鮮濃湯、清炒櫛瓜時蔬、奶油培根麵、香料奶油飯、絲滑薯泥、經典起司蛋糕4片，共有等11道經典歐式料理，絕對能滿足一家大小的口腹之慾。

▲「老靈魂威靈頓牛排」選用軟嫩的上等菲力，層層包覆炒綜合野菇、松露醬與酥脆派皮，堪稱經典中的經典。（圖／業者提供）
▲「老靈魂威靈頓牛排」選用軟嫩的上等菲力，層層包覆炒綜合野菇、松露醬與酥脆派皮，堪稱經典中的經典。（圖／業者提供）
另外，「老靈魂威靈頓牛排」也強勢回歸，主廚選用軟嫩的上等菲力，層層包覆炒綜合野菇、松露醬與酥脆派皮，以烤箱220度烤15分鐘，薄酥派皮與鮮嫩多汁的菲力，堪稱經典中的經典，脂香味濃在家就能細細品嘗，不僅吃的到奶香四溢的酥皮之外，牛排的肉汁更被充分鎖住，限時優惠每份1,680元，提供更頂級的美味回饋給顧客。

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