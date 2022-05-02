米其林三星烤鴨也點得到！母親節再掀飯店外帶市場熱

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業者重啟多款星級料理外帶服務， 讓民眾不需外出，在家也能安心享用美食，率先重返雲朗選物銷售的人氣美食，包括連續四年拿下全台唯一米其林三星的頤宮中餐廳的「片皮鴨」，四種吃法超值優惠價每隻4,480元，包含烤鴨捲餅，附10片青蔥餅皮與10片原味餅皮、鴨腿搭配冰梅醬，如選購五吃則增加了上湯鴨骨粥，每份5,480元。在雲朗選物上預購後，僅限5月6日至5月8日間取餐，凡購買烤鴨的消費者還可用優惠價880元加購加拿大水煮活龍蝦。
而品牌旗下雲軒西餐廳所推出的「水煮加拿大活龍蝦」，以蔬菜高湯煮熟的進口龍蝦，肉質鮮美，每隻只要999元。 此外，還有「浪漫歐洲四人套餐」，每套2,980元，內含香煎雞腿蘑菇醬、勃根地紅酒牛肋排、義式番茄燉小牛膝、蒜味白酒鮮蝦與檸檬、田園沙拉、南瓜海鮮濃湯、清炒櫛瓜時蔬、奶油培根麵、香料奶油飯、絲滑薯泥、經典起司蛋糕4片，共有等11道經典歐式料理，絕對能滿足一家大小的口腹之慾。
另外，「老靈魂威靈頓牛排」也強勢回歸，主廚選用軟嫩的上等菲力，層層包覆炒綜合野菇、松露醬與酥脆派皮，以烤箱220度烤15分鐘，薄酥派皮與鮮嫩多汁的菲力，堪稱經典中的經典，脂香味濃在家就能細細品嘗，不僅吃的到奶香四溢的酥皮之外，牛排的肉汁更被充分鎖住，限時優惠每份1,680元，提供更頂級的美味回饋給顧客。