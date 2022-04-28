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300戶麵店滷味
比起麵食，滷味反而更是主角，也是在地人相當隱密的隱藏版，老闆說如果要內用先找位置然後挑滷味，用滷味來排隊找到位置後，老闆會拿一本日曆紙一桌一桌詢問要吃甚麼。這裡的滷汁是偏甜的，辣椒吃起來不是死辣，而是麻麻的口感再加上豆鼓香氣，難怪每個人都會來這裡吃上一大盤滷味。
地址：台南市歸仁區大順街262號
時間：09:00-15:00（週一、四休）
消費：湯麵45元、滷味依照所夾內容而定
南一排骨
這家餐期總是人滿為患的便當店是好友偷偷報給輝哥，據說是歸仁在地人從小吃到大最愛的便當。雖然配菜表現普通，主餐是真的厲害，像雞腿熱熱地咬下去會噴汁的那種，小心燙口。雞排則炸得外皮香脆，醃製口味帶點甜度，限量販售的炸蝦仁酥而不腥，很多人會單點回去吃，晚來就沒有了喔。
地址：台南市歸仁區中正北路一段28號
電話：06-330-5520
時間：11:00-1400、17:00-20:00（六日休）
消費：雞腿蝦仁便當105元、雞排蝦仁便當100元
無名豆乳雞
這間位置就在歸仁國中圍牆旁深受學生好評，老闆說他們每天都是新鮮的油酥炸，絕不使用回鍋油，油真的是清澈到可以看到底。豆乳雞翅真的醃製的剛剛好，滿滿的豆乳香氣微甜甜口味相當吸引人，一根又一根啃真的是非常爽！豆乳雞排的裹粉也不是傳統地瓜粉，有點接近裸炸方式，只有薄薄脆皮粉。
地址：台南市歸仁區中正北路一段132號正對面
電話：0933351068
時間：14:30-17:00（週一公休）
消費：豆乳雞翅20元、雞米花30元、雞排55元
歸仁阿鴻臭豆腐
這間臭度與口感來說不錯，差強人意的是老闆預炸而吃不到熱呼呼的臭豆腐，有吃辣的朋友應該會非常喜歡，它的辣椒是麻而不是辣，大家也可以嘗試鹽酥口味，也滿多人點鹹酥，再另外沾醬來吃，就可以一次享受兩種版本。
地址：台南市歸仁區民權北路16號
電話：0935-228-332
時間：14:30-18:00（週一、四休）
消費：臭豆腐（大）65元、（小）45元、乾式臭豆腐40元
歸仁黑輪攤
原本是台發財車在路邊販售，生意變好後租了個鐵皮屋空間，是飄香20年的實力店家，有關東煮形式也有炸的選項，還有木炭烘烤的香腸與米腸，輝哥特別提到肝連不會擱牙，保持嫩度依然帶有口感，甜不辣滿大的魚漿扎實酥脆。還有免費的紅茶可以喝，每日限量只賣5小時，可說是在地人的台式下午茶。
地址：台南市歸仁區中正北路一段與號大通路交叉路口
電話：0910-881-909
時間：14:00-19:00
消費：黑輪、米血、魚板一支8元、兩支15元，貢丸15元
這篇文章 台南美食｜懂吃！跟著台南在地人熟門熟路找好料 歸仁庶民日常隱藏美食一次公開 最早出現於 行遍天下旅遊網