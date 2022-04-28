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就在本週末！2022泰國文化節於台北信義區登場

▲泰國觀光局台北辦事處協辦的泰國文化節即將於 4月30至5月1日熱鬧登場。（圖／泰觀局提供）
▲泰國觀光局台北辦事處協辦的泰國文化節即將於 4月30至5月1日熱鬧登場。（圖／泰觀局提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-04-28 11:53:46

由泰國貿易經濟辦事處及台北市政府文化局主辦，泰國觀光局台北辦事處協辦的泰國文化節即將於 4月30至5月1日熱鬧登場。今年泰國觀光局攤位內容豐富充滿泰國文化藝術氣息，包括泰國風情拍照區，線上活動區，DIY香包區，滾球遊戲區，浴佛區，泰國自由行旅遊商品銷售區。

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現場活動豐富，由於4月是泰國的新年，人民會回家與家人朋友歡聚一起慶祝，將水灑在佛像，祈求新的一年保佑健康平安，泰觀局把活動搬到泰國文化節會場讓大家可以體驗泰國新年的氣圍。線上活動區只要參加所有活動就可以體驗泰國香包DIY，每天限40名，拍照區的佈置充滿泰國風情，讓人一秒到泰國，喜歡運動的朋友不可錯過滾藤球遊戲，試試自己的臂力。

現場有旅遊業者銷售住宿、機票、一日遊、餐券和主題樂園票券等等商品，現場訂購旅遊產品可以獲得精美泰國禮物一份，數量有限送完為止。另外，泰國觀光局宣佈從5月1日開始只要完整注射疫苗的民眾，到泰國不用做RT-PCR檢測，也不需要隔離，就可以到處趴趴走，重回歡樂的泰國旅行生活。

▲現場訂購旅遊產品可以獲得精美泰國禮物一份，數量有限送完為止。（圖／泰觀局提供）
▲現場訂購旅遊產品可以獲得精美泰國禮物一份，數量有限送完為止。（圖／泰觀局提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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