越籍移工TO VAN HOC獲全國模範勞工　曝夢想

勞動部於27日舉行「111年全國模範勞工表揚典禮」，今年56位模範勞工來自傳統製造業、高科技、醫療、民生服務、按摩師傅等各行各業。其中，來台13年的越南籍移工TO VAN HOC（蘇文學），苦學中文，並考取英國Ｑuartis頒發的耐火泥安裝證照，從剛來台灣什麼都聽不懂的菜鳥，一路打拼，最終升職到工廠副組長。得獎後他坦言，最期待適用「移工留才久用」方案，未來能帶著妻小一家人在台灣定居。





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移工組獲獎的TO VAN HOC，從對專業技術一無所知，連中文也聽不懂的菜鳥外國人，一路苦學中文、鑽研技能，為了爭取更高的職位，更苦讀兩個月考取英國Ｑuartis頒發的耐火泥安裝證照，TO VAN HOC如今已成為高級技術員，薪水上看4萬多元。





TO VAN HOC指出，當年初來乍到，因不諳中文，向師傅學習的時候常感到挫折，為了趕緊增強技能，他在現場抄筆記，晚上回宿舍複習，閒暇之餘也會看新聞台、電影台練中文，一年多後，操作技術已進入佳境，中文也進步神速，兩年多後更可以帶領新進員工，表現備受公司肯定。TO VAN HOC坦言，這次獲選模範勞工，他跟家人都很高興，現在他期待的是「移工留才久用」方案上路後，他就可以把越南的妻小接來台灣定居，「台灣就是我第二個家」。





勞動部部長許銘春致詞時表示，因為有勞工在各自專業領域中奉獻心力，才能造就眾人福祉，讓社會持續推進。勞動部除了將持續推動職能基準及技能檢定，育嬰留職停薪津貼、陪產檢及陪產假也是建立尊嚴勞動環境願景的具體實踐。



