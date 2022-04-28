保費採季繳！家事移工職災險五月將上路

《勞工職業災害保險及保護法》即將在5月1日上路，並將超過22.3萬名家事移工納為強制投保對象。一般受僱勞工職災保險費是採月繳，但為減輕家事移工雇主投保手續，將比照就業安定費採季繳。此外，該法規劃特別加保管道，讓臨時工、外送員、或受僱於自然人的勞工，可透過勞保局官網、便利商店事務機方式簡易加保，保費最低一天不到2元。





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勞動部勞工保險局納保組長黃錦儀表示，家事移工以基本工資25,250元、費率0.17%來計算，每月保費僅約43元，如果每月收取，也會產生銀行轉帳等手續費，增加家事移工雇主負擔。黃錦儀表示，雇主聘僱移工須在每年2月、5月、8月及11月繳納就業安定費，因此移工職災保險保費將併同在這四個月收繳，盼減輕雇主負擔。黃錦儀表示，家事雇主與勞工的聘僱關係可以從許可資料明確掌握，後續會與發展署聘雇許可資料勾稽，逕行建立投保單位或雇主資料、協助雇主加保。





她指出，以基本工資25,250元、特別加保對象的職災費率為0.2%估算，一個月保費僅51元，平均一天保費約2元，非常低廉，就是希望這些非屬登記有案事業單位的勞工能多多投保。根據勞動部統計，截至2月底，國內家事移工數量為22萬3,383人，其中看護工22萬1,929人、幫傭為1,454人。簡言之，約有22.3萬名雇主須為其移工投保職災保險。勞動部勞動保險司司長陳美女表示，該法還有特別加保措施，讓臨時或短暫受僱於非屬登記有案事業單位的勞工、及平台外送員等實際從事勞動人員，可透過勞保局網站、職業工會代辦及全台統一超商可辦理加保。



