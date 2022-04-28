聯合國求情無用！新加坡判「智商低於70」男死刑引熱議

以嚴刑峻法聞名於全球的新加坡，近期因為一起死刑案而受到全球矚目。1名34歲的馬來西亞籍男子納加恩德藍（Nagaenthran Dharmalingam）在13年前涉嫌夾帶毒品海洛因入境新加坡，遭判處死刑。然而經評估後他的智商不到70，被認定智力有缺陷，律師多次上訴請求減刑未果，聯合國人權辦公室25日更為他求情，呼籲星國政府不要對他執行死刑。不過新加坡當局並未採納相關意見，仍在27日完成處決。





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據悉，該名男子犯案時僅21歲，智力低落，許多專家均分析該男有可能受到犯罪集團的利用。綜合外媒報導，現年34歲的納加恩德藍在2009年4月時，涉嫌在大腿上綁了約43克的海洛因入境新加坡，在隔年11月被判處死刑，從此關進大牢裡。





納加德蘭的事情傳開後，馬來西亞當局及人權團體組織開始四處為他奔走，因為經過醫學專家評估，他的智商僅69，被認為患有精神障礙，同時也患有注意力不足過動症（ADHD）。這表示，他很可能不知道自己「正在運毒」或是「運毒會導致什麼後果」。納加德蘭的律師主張，他是遭販毒集團玩弄的受害者，是需要治療與幫助的人，應該被釋放，對他處以極刑是不明智的判定。在馬來西亞，更引起6萬人連署和遊行，期盼還給他和其他智能障礙者一條生路。





▲此案引起6萬人連署和遊行，期盼還給該男和其他智能障礙者一條生路。（圖／美聯社／達志影像）

該案因而受到全球關注，原因在於納加恩德藍智商相當低，無法判斷是非對錯。聯合國人權事務高級專員辦事處發言人山達薩尼（Ravina Shamdasani）表示，此這項死刑並不符合國際人權法。除了聯合國之外，歐盟和英國富豪布蘭森（Richard Branson）都曾發文替此男發聲。





雖然各界奔走，要求新加坡政府能留下此男的性命，但新加坡法院在26日的聽證會後仍表示將依法執行死刑。據納加恩德藍的弟弟庫馬爾（Navin Kumar）27日向媒體透露，新加坡政府已在27日上午完成處決，接著會將其遺體送回馬來西亞，此判決引起各界譁然，讓人探討新加坡的死刑和律法是否矯枉過正。



