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手作文創品超吸睛！新二代製作尼泊爾再生布包

▲ 新二代製作尼泊爾特色的環保再生手作布包，獲得「環境保護與永續發展組」的築夢獎金。（圖/移民署提供）
▲ 新二代製作尼泊爾特色的環保再生手作布包，獲得「環境保護與永續發展組」的築夢獎金。（圖/移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-04-28 19:19:54

內政部移民署第8屆新住民及其子女築夢計畫得獎名單日前公布，來自雲林縣古坑鄉的新二代蘇璁璿、劉子安姊妹，憑藉著富含父親母國–尼泊爾特色的環保再生手作布包，獲得「環境保護與永續發展組」的築夢獎金。移民署南區事務大隊雲林縣服務站近日特別去拜訪他們，除了與劉家人共享得獎的喜悅外，也感受他們為愛築夢的人生歷程和得獎計畫背後飽含的孺慕與思鄉之情。

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姊妹倆的父親劉平漢說，自己年輕時在尼泊爾首都加德滿都的五星級飯店擔任經理。因緣際會與前往尼泊爾旅遊的臺灣小學老師蘇嬙慧相遇，兩人經過一段辛苦的跨國遠距戀愛，他在1992年毅然決定來臺。一開始由於語言不通，外國人找尋工作不易，所以費了很大的工夫適應，在太太的支持和兩個乖巧懂事的女兒陪伴下，一家人相互扶持，生活逐漸穩定。

姐姐蘇璁璿說，父母親一直給她們樂觀進取、勇於築夢的人生觀，鼓勵她和妹妹在各自有興趣的音樂與藝術領域上自我實現。她的興趣與專長是聲樂，所以目前利用工作空檔，在師範大學攻讀聲樂碩士；妹妹劉子安則就讀臺北藝術大學學習劇場設計。正因如此，姊妹倆決定，以父親利用尼泊爾特色布料與舊衣，融入雲林在地元素縫製成衣物、布包與枕套為概念，結合永續發展與思鄉情懷的精神，報名移民署舉辦的「新住民及其子女築夢計畫」計畫。非常開心能得到評審一致的肯定，並獲得新臺幣4萬元的築夢獎金。近年來，政府推動多項和新住民有關的政策，提供許多的培力措施和照顧輔導，他們都非常有感。這次透過參加新住民及其子女築夢計畫獲獎，也讓更多的人看到父親的作品與所欲傳達的再生、永續精神。

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，移民署致力推動新住民照顧服務與生活適應輔導，「新住民及其子女築夢計畫」是為了協助新住民及其子女完成夢想，並讓更多民眾了解政府對提高新住民的社會參與與其家庭關懷的用心。此外，移民署近幾年舉辦「新住民子女國內培訓研習營」、「新住民及其子女海外培力計畫」以及「新住民多元文化人才培訓計畫」等活動，大獲好評，歡迎新住民及新二代朋友們踴躍參與。最新消息也可鎖定雲林縣服務站的官方網站或撥打專線05-5345971諮詢。

▲ 雲林縣服務站主任黃玟晸表示，移民署致力推動新住民照顧服務與生活適應輔導。（圖/移民署提供）
▲ 雲林縣服務站主任黃玟晸表示，移民署致力推動新住民照顧服務與生活適應輔導。（圖/移民署提供）

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