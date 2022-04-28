手作文創品超吸睛！新二代製作尼泊爾再生布包

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姐姐蘇璁璿說，父母親一直給她們樂觀進取、勇於築夢的人生觀，鼓勵她和妹妹在各自有興趣的音樂與藝術領域上自我實現。她的興趣與專長是聲樂，所以目前利用工作空檔，在師範大學攻讀聲樂碩士；妹妹劉子安則就讀臺北藝術大學學習劇場設計。正因如此，姊妹倆決定，以父親利用尼泊爾特色布料與舊衣，融入雲林在地元素縫製成衣物、布包與枕套為概念，結合永續發展與思鄉情懷的精神，報名移民署舉辦的「新住民及其子女築夢計畫」計畫。非常開心能得到評審一致的肯定，並獲得新臺幣4萬元的築夢獎金。近年來，政府推動多項和新住民有關的政策，提供許多的培力措施和照顧輔導，他們都非常有感。這次透過參加新住民及其子女築夢計畫獲獎，也讓更多的人看到父親的作品與所欲傳達的再生、永續精神。
雲林縣服務站主任黃玟晸表示，移民署致力推動新住民照顧服務與生活適應輔導，「新住民及其子女築夢計畫」是為了協助新住民及其子女完成夢想，並讓更多民眾了解政府對提高新住民的社會參與與其家庭關懷的用心。此外，移民署近幾年舉辦「新住民子女國內培訓研習營」、「新住民及其子女海外培力計畫」以及「新住民多元文化人才培訓計畫」等活動，大獲好評，歡迎新住民及新二代朋友們踴躍參與。最新消息也可鎖定雲林縣服務站的官方網站或撥打專線05-5345971諮詢。