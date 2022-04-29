九天玄女被控醜化！阿翰高EQ回：不同流派　LuLu反擊歧視

擅長模仿的網紅「阿翰」，最近拍片化身為算命阿姨廖麗芳，號稱是「九天玄女唯一指定姐妹」，邊爆米花邊算命的無厘頭表演，逗樂不少觀眾，連明星們都對他唯妙唯肖表演樂不可支，掀起一股模仿風，但資深媒體人張大魯卻發文批評，認為阿翰的模仿是醜化台灣國語，讓多數網友無法認同，主持人LuLu（黃路梓茵）則力挺阿翰，反擊這篇文帶有歧視。阿翰本尊也在該文幽默留言，「廖麗芳老師認為你就是葉進璋、黃天音那個流派的（蓋章）」，高EQ回覆又再一度圈粉！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿翰唯妙唯肖的表演，獲得多數網友認同，而不會視為歧視。（圖／阿翰po影片）

▲阿翰另一個虛構角色、越南媳婦阮月嬌也很紅。（圖／阿翰po影片YouTube）

張大魯媒體資歷豐富，「獨立評論在天下」發布他的文章，指阿翰的「九天玄女」影片暴紅，朋友說沒看會很難聊天，結果他只點開影片1分多鐘，就看不下去了，且身邊上了年紀的人，對影片都是負面觀感。





他總結不喜歡阿翰影片的原因，首先是不喜歡刻意「男扮女裝」，第二是不喜歡刻意的陰陽怪調。第三則是不喜歡台語被醜化，他認為模仿客家人口音或原住民口音、大舌頭、結巴，都是一種取笑，就像陽帆陽婆婆的2.0版、董至成董月花的2.0版。





不過，多數網友不認同這說法，主持人LuLu曾邀請阿翰錄製節目《畫說LuLu》，她勇敢發聲力挺阿翰，「留心關照生活的小細節，那也是一種表演藝術，而當一個人把心關起來的時候，就會處處刁鑽什麼事情都歧視」，回嗆張大魯說模仿台灣國語、越南腔是一種歧視，但模仿日本口音、英國腔卻沒有問題，「你們根本已經歧視在先，所以才有這種念頭」。





▲阿翰幽默回應張大魯的文章。（圖／翻攝FB）

擁有原住民血統的Lulu表示，每次回部落或見到族人時，也會很自然地說話帶有口音，這些外人可能誤以為是醜化，卻只是生活的日常，「當表演者是充滿愛地去準備每一個角色跟表演，希望閱聽者也能帶著愛跟幽默感來回應」。常在節目上男扮女裝的藝人「嘻小瓜」，也認為新聞媒體不該用這種先入為主或者不客觀的角度寫文章，「不管是演出或者人生，這都是別人的價值跟選擇，根本不需要由你來評論」。



