氣象局「山區暴雨警示」5月上路 去雙北3高危河域必看
台灣夏季山區午後經常大雷雨，瞬間暴雨往往造成前往中下游河邊遊憩民眾的危險，中央氣象局今（29）日宣布，與台北市及新北市政府合作，從5月起先選定雙溪、虎豹潭及大豹溪3個高風險遊憩區域，透過手機災防告警(PWS)試辦「山區暴雨警示訊息」作業，當上游或附近山區發生暴雨時，就會透過災防告警系統發簡訊通知位在該區域的民眾注意安全，同時將藉由今年的成效及經驗，做為未來精進的參考，以提供更全面的警示服務。
氣象局指出，台灣地形陡峭，河流湍急，當出現「短延時強降雨、瞬間大雨」這種暴雨時，常造成溪水暴漲導致中下游民眾走避不及，造成受困河床或遭湍急溪流沖走的意外，去年在虎豹潭就出現過6人死亡的不幸事件。為避免類似憾事重演，氣象局推出「山區暴雨警示訊息」災防告警服務，針對台北市雙溪(楓林橋與碧溪橋)、新北市虎豹潭及新北市大豹溪等3個區域，從5月開始進行試辦，當溪流上游或附近山區發生暴雨時，即透過災防告警系統發送手機簡訊給該區民眾，提醒收到警訊後須提高警覺，並留意周遭溪流水位變化，提早離開河床遠離危險。
但氣象局提醒，考量民眾遊憩習慣及溪水暴漲後高水位的持續時間，氣象局在白天時段（上午6時至傍晚6時），在各遊憩區域每天僅發布1次警示訊息，建議民眾安排前往溪流附近活動前，仍應先行了解該水域環境及水位現況、注意安全。
氣象局強調，暴雨監測及預測在氣象預報作業上極具挑戰，而造成溪水暴漲原因，除降雨外，更與當地地貌、水文、水理等環境因素有相當大關係，須配合諸多不同領域專業考量，才能提高警示訊息的發布成效。今年試辦作業期間，氣象局將配合雙北市政府於該遊憩區既有的溪流駐點或巡邏勤務，以累積發布成效及相關經驗，並進行滾動式檢討調整、精進相關警示作為，待相關作業更加成熟後，再逐步拓展服務區域，期望未來能提供更全面且精緻的警示服務。