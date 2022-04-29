救助金調幅逾20%　農委會射4箭減農損

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陳駿季表示，第二項措施是災損納入天氣參數，可以更快公告農業天然災害救助。他解釋，現行發生天災時，公所查報災清、地方彙整後，須經公所、縣市政府、農委會產業單位及改良場會勘確認災損情形，函報農委會才會啟動救助，須耗時約2至7日，不過未來將改為地方政府依天氣參數，如遇颱風、豪雨、霪雨、寒流、旱災，可直接函報農委會啟動救助，時間縮短至1日內即可啟動，若農業損失嚴重，中央也可主動公告救助。
陳駿季進一步指出，現有勘災模式最長耗時約30日，農民領取救助金要待45日至60日，不過日後發生重大災害時，公所可確認有種植客觀證明文件，就免現勘直接造冊，沒有客觀證明文件者則抽樣20%勘查，農民約2至3週即可領取救助金，不僅可節省公所現勘人力與時間，也有助於農民復耕、復建作業。
陳駿季分享，第三項措施是開發農產業天然災害現地照相APP，提供公所人員現場勘查使用，對於勘災人員有拍照需求時，該APP可直接定位地籍資訊，並將資料同步上傳救助系統，大大提升勘查及相關資料整理效率。
另陳駿季也提到，第四項措施為確保汛期期間農產品可以充裕供應，避免蔬果價格波動過大，並兼顧農民及消費者權益，農委會擴充冷藏蔬菜貯存數量，由原4000公噸，增加為5280公噸，執行時間也從原先5至10月延長至4至11月。
不過今年為選舉年，此舉也被質疑是否為大撒幣，陳駿季則強調，救助金僅占生產成本1至2成，難以回本，且農民也須遇上天災才可領取，並非是到了選舉就大撒幣。
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