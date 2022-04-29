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五一連假天氣不穩！北台灣濕冷下探17℃　下週全台有雨

▲把握最後的好天氣！氣象局表示，今天下午開始鋒面通過加上東北風增強，北部及東半部地區天氣變得不穩定，五一連假期間北台灣明顯轉冷，下週全台各地都將轉為有雨的天氣。（圖／NOWnews資料照片）
▲把握最後的好天氣！氣象局表示，今天下午開始鋒面通過加上東北風增強，北部及東半部地區天氣變得不穩定，五一連假期間北台灣明顯轉冷，下週全台各地都將轉為有雨的天氣。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-29 11:03:42

撐完今天（4/29）上班族就開始進入3天的五一連假，但未來一週天氣恐怕不太妙！中央氣象局預報中心預報員朱美霖指出，未來一週天氣大致分為兩個階段，今天下半天開始一直到明天（4/30）受到鋒面通過加上東北風稍微增強影響，台灣附近風向轉為偏東北風的環境，整體大氣變得不穩定，北部及東半部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，局部地區不排除有大雨發生機率，午後各山區也有局部短暫雷陣雨；下週日（5/1）開始東北季風南下，北台灣天氣明顯轉涼，下週一到週四（5/2~5/5）又受到南方雲系北移影響，全台水氣明顯增多，各地都會轉為有陣雨的天氣，請民眾留意天氣變化。

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朱美霖說，今天白天各地大多維持多雲到晴，西半部地區天氣炎熱，高溫可達攝氏33到35度，尤其台南、高雄、屏東近山區及河谷地帶可能出現攝氏36~37度的極端高溫，中午前後請民眾減少外出活動，並注意防曬準備。不過下午開始鋒面逐漸通過，且風向轉為東北風，迎風面的北部及東半部地區先轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，要留意有局部大雨，高溫也會開始下滑約攝氏7到8度，中南部地區仍維持多雲到晴，這波雨勢預計到明天上午之後才會逐漸趨緩。

比較明顯的天氣轉變將落在下週日（5/1），由於北方冷高壓帶來的東北季風明顯轉強，北部及東北部地區氣溫持續下探，加上降雨的關係，整天氣溫可能都在攝氏20度以下，感覺相當濕冷，其他地區為多雲，中南部高溫仍有攝氏29到32度。朱美霖強調，這波東北季風會一直影響到下週二，尤其在下週一、週二清晨最冷，北台灣低溫大約只有攝氏17度左右，與這幾天明顯偏高溫的狀況落差很大，民眾務必要做好保暖準備。

朱美霖說，下週一起到週四，位於南海的低氣壓帶來水氣偏多，全台各地天氣都不穩定，尤其北部及東半部地區降雨會比較持續，中南部地區也有局部短暫雷陣雨，請民眾外出都要記得攜帶雨具備用。

▲中央氣象局表示，今（29）日各地多雲到晴，下午起鋒面通過水氣增多，雨區將由北部、宜蘭地區慢慢往南移動，伴隨局部性大雨及雷擊、閃電，北台灣預估低溫會下降到20度左右。（圖／中央氣象局臉書）
▲中央氣象局提醒，下週水氣明顯增多，全台各地都會轉為有陣雨的天氣。（圖／中央氣象局臉書）

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