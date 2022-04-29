母親節陪媽咪曬恩愛　義大世界全球時尚異國美食一站滿足

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當然，ARMANI、HUGO BOSS、Max Mara、DAKS、LEONARD、COACH、POLO RALPH LAUREN、MICHAEL KORS、BROOKS BROTHERS、ck Calvin Klein等眾多國際名品也齊聚在義大Outlet Mall。除此之外，講求德國工藝及傳統技術的 AIGNER、有衣的詩人美譽之稱的義大利頂級時裝品牌 Fabiana Filippi，全台唯一的Outlet店更是只有在這裡，完美體現「奢華不必出國， 時尚即刻擁有」。
奢華珠寶也是送禮首選，「點睛品」母親節滿萬折千再送限量精選好禮；輕奢華時尚代表SWAROVSKI 以精巧工藝致敬偉大母愛；Folli Follie 秉持完全時尚理念創造 「價位合理的時尚奢華」滿足現代女性需求，精緻又典雅的錶款及飾品最適合獻給時尚媽咪。
美國多品牌複合大店「NewYork NewYork紐約新時區」，擁有BCBGMAXAZRIA、BCBGeneration、WALTER BAKER、Theory、Botkier、KENDALL+KYLIE、Andrew Marc、Cole Haan等美國總部直送的時尚潮流品牌，讓媽媽們隨興混搭出自己的美式風格。
寵愛媽咪少不了的彩妝、保養品、香氛、髮品，「iGLAMOUR 愛.迷人」全台最大一站式購足美妝服務專門店，滿足所有需求。母親節推出「媽咪美麗節」熱銷美妝48折起、逆齡保養39折起；即日起至5月9日，全店消費滿3300元送300元，現買現抵超划算。還有全台獨家品牌FEMMUE、JUICE BEAUTY、 algologie、SENSORI+限定優惠。
「按摩椅專區」位於C區LB，匯集FUJI、OGAWA、高島、Tokuyo等知名品牌，推出按摩椅、美腿機、智能眼罩、按摩槍、按摩枕等，多樣選擇、超優價格，獻上媽咪專屬優質體驗，輕鬆無負擔。
近年來興起運動時尚風，深受潮流媽咪青睞，C區1F運動潮流區，匯集時下最流行的運動休閒品牌，包括最新店型的adidas、GAP 以及深受媽媽喜愛的SKECHERS等，休閒服飾、配件、鞋子、包包等，不僅有超值價，搭配Outlet專屬活動，優惠折上折，搶購就趁現在。
享受大餐還能帶媽咪體驗華麗又驚艷的奇幻旅程！義大Outlet Mall擁有超過30家異國美食，包括金色三麥、紅舍、1010湘等，即日起至5月6日平日一到五南高屏會員於指定餐廳累計消費滿1500元即可獲得皇家劇院2022年度大秀「奇幻之旅」入場券乙張。
好買好逛，還要超好拍！五彩繽紛的「魔法時光鐘」是義大世界打卡熱點，位在123露天市集，從白天到夜晚展現不同的視覺效果，每當整點時分吉祥物大義、阿波羅、黛安娜還會現身與遊客們打招呼，帶著全家大小走入魔法王國的奇幻世界，留下最美好的回憶。
陪媽咪曬恩愛還在等什麼？來義大世界直接解鎖放閃全攻略，700個全球時尚品牌獻給媽咪滿滿心意，眾多異國美食料理滿足媽咪味蕾，歐風打卡熱點與媽咪留下最美紀念。防疫期間，義大世界購物廣場也持續維持全館定時清潔消毒、所有服務人員與來館顧客皆須配合量測體溫、佩戴口罩、出示台灣社交距離App，全館主要主入口亦備齊防疫酒精或乾洗手液進行手部消毒，提供最安心的購物環境，讓大家帶媽咪來逛街用餐最放心。趕快帶媽咪出發來義大世界吧！