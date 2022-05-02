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泰國曼谷捷運籲「不翹二郎腿」　盼民眾發揮同理心

▲泰國曼谷捷運公司日前點名愛翹二郎腿的乘客，呼籲搭乘時避免翹腳行為，以免影響其他乘客。（圖／ Khaosod Online）
▲泰國曼谷捷運公司日前點名愛翹二郎腿的乘客，呼籲搭乘時避免翹腳行為，以免影響其他乘客。（圖／ Khaosod Online）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-02 15:46:112022-05-02 15:46:27

對通勤族來說，上下班尖峰時刻搭乘捷運或其他大眾交通運輸工具的日常，最無奈的往往是在人擠人的車廂內，還遇到大翹「二郎腿」干擾行走路徑或影響被迫站客的乘客行為，泰國曼谷大眾運輸系統（BTS）日前就呼籲民眾發揮同理心，減少干擾其他乘客的行為，消息一出也讓大批當地網友深有同感。

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泰媒報導指出，日前泰國曼谷大眾運輸系統在臉書發文表示，「希望民眾搭乘時互相配合，搭乘捷運途中避免翹腳，因為尖峰時刻人潮擁擠，翹腳可能會干擾行走路徑、影響其他站著的乘客，車廂內人潮擁擠時，也請不要站在座位前，將座位優先禮讓給老弱婦孺等需要的人」

▲長時間翹腳，姿勢不良，可能危害健康。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲乘客搭乘捷運時翹腳的行為影響他人。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
捷運公司的宣導掀起不少泰國民眾的回應，許多網友支持捷運公司出面呼籲彼此禮讓，更提出自身經歷過的困擾，希望捷運公司進行宣導，「雙腿張開坐的乘客也很讓人頭痛」、「很多人會把身體靠在欄杆上，站著的乘客根本沒扶手可抓」、「上車前後背包就要往前背了」。

報導中，巫七站站長馬塞德（Thapakorn Meesa-ad）也解釋公司宣導目的，「事實證明，有部分經常翹腳的乘客在尖峰時段擋住其他乘客在車廂內行走的道路，有時還會踢到站著的乘客，不少民眾為了閃避這些「二郎腿」，只能在一旁擠在一團。這不是項明確的規定，而是要求乘客發揮同理心，一起遵守搭乘禮儀。」
 

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