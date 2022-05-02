水煮蛋熟度超難抓？內行丟鍋「這時間」撈起 眾著迷吃爆
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，也成為健身族補給能量必備的簡單料理之一，但你是否會遇到一個問題是，在烹飪水煮蛋過程時，並不能完全確定現在蛋黃熟度是如何，常常煮好的水煮蛋剝開之後，蛋黃過熟乾到不行，抑或想吃半熟蛋結果剝開是生到不行的蛋黃。近日，就有網友分享水煮蛋「黃金時間實測」的影片，引發上百萬人觀看，引起討論。
一名國外網友在Tik Tok貼文指出「保存這個以備不時之需」只見貼出的影片，該網友實測將水煮蛋煮5～11分鐘，並且將蛋殼剝開後對切，在5分鐘時切開，裡頭的蛋黃可以說是還沒熟，且蛋白也還有些許未熟，接著隨著時間每多一分鐘，蛋的內部產生不同變化，像是到了8分鐘時，蛋黃呈現些許熟些許不熟的半熟蛋；11分鐘時蛋黃則是全熟。
貼文一出後，吸引超過150萬人按讚，不少人紛紛回應「這個影片對我幫助非常大」、「每次都不知道怎麼準確的煮出好蛋，下次來試試看」、「8分鐘的看起來超級好吃呢」、「8分鐘才是最完美的比例」、「我個人應該最喜歡9分鐘的」、「11分鐘蛋黃感覺太乾了」、「8分鐘的蛋絕對是我最佳選擇」、「8分鐘的我可以吃好幾顆！」、「8分鐘沒錯的，熟度適中蛋白已經熟透，蛋殼比較好剝開」。
綜合網友意見，多數人非常喜愛「黃金8分鐘」煮出來的水煮蛋，因其蛋黃略熟加上還有半熟的蛋液，吃起來口感比較濕潤，不會過生或者過乾，獲得網友一致好評，而除了計時方法之外，《NOWnews》過去也曾報導「水煮蛋熟度太難抓？日本人多丟『1物』才開煮：根本神器」，內容就提到，日本人發明一款「煮蛋計時器」，其使用方法直接丟入鍋中，觀察其該計時器內部顏色的變化，當外圈變白的時候，此時蛋為溫泉蛋；當計時器三分之二變白時，此時為溏心蛋；當整個計時器都變成白色時，這時候就是全熟蛋，相當方便。（編輯：張嘉哲）