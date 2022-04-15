水煮蛋熟度太難抓？日本人多丟「1物」才開煮：根本神器
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，也成為健身族補給能量必備的簡單料理之一，但你是否會遇到一個問題是，在烹飪水煮蛋過程時，並不能完全確定現在蛋黃熟度是如何，常常煮好的水煮蛋剝開之後，蛋黃過熟乾到不行，抑或想吃半熟蛋結果剝開是生到不行的蛋黃。近日，就有網友分享煮水煮蛋時，都會在鍋內「多丟一物」，如此一來就能精準煮出想吃的正確熟度，貼文引發熱議。
原PO在Tik Tok貼文指出「有了這個之後，想要吃幾分熟的雞蛋就可以自己掌握啦！」只見貼出的影片中，原PO拿出一個有淺黃色、黃色、紅色，且看起來像是石頭的東西，上頭有寫著全熟、半熟的字樣，讓人好奇這個東西的用處到底為何。
原來，這個東西叫做「煮蛋計時器」，是日本人發明的一個特別的煮蛋神器，其使用方法直接丟入鍋中，觀察其該計時器內部顏色的變化，當外圈變白的時候，此時蛋為溫泉蛋；當計時器三分之二變白時，此時為溏心蛋；當整個計時器都變成白色時，這時候就是全熟蛋，相當方便。
貼文一出，不少網友紛紛回應「哪裡買啊？好實用」、「超級需要＝＝每次都不知道何時要起鍋」、「試過計時法，但每次剝開蛋殼都覺得不太對勁」、「這計時器也太好用了吧」、「這東西真的蠻厲害的」、「日本人就愛發明這些有的沒的智慧小物XD」。（編輯：張嘉哲）