美股跌深反彈　台股早盤多空交戰震盪近百點　

擺脫4月最後一天重挫，美股4大指數跌穼反彈收高，台股今（3）日迎接五一連假後開盤，早盤以16593.21點、上漲1.03點開出，雖然盤中一度站上16604.87點，小漲12.69點，但隨後又翻黑，並下探16505.31點、跌86.87點，高低震盪近百點，其中金融保險、鋼鐵、油電燃氣、玻璃陶瓷類股跌幅都超過1%，航運股盤中也跌近1%，而造紙類股逆勢漲逾5%，生技醫療、半導體也開平盤翻紅，台積電開平後，一度翻紅漲2元，來到540元，但隨後又拉回至平盤下整理。
美股上周五大跌，其中道瓊工業指數重挫939點，那斯達克指數和費城半導體指數跌幅亦超過4%，創下2020年以來最大單日跌幅。但周一美股出現跌深反彈，儘管在美國聯準會將升息，美國10年期國庫券殖利率觸及3%，為將近4年來首見，美股4大指數全面收紅，其中道瓊工業指數上揚84.29點，漲0.26%，以33061.50點作收；標普500指數漲23.45點，漲0.57%，收在4155.38點；那斯達克指數大漲201.38點，漲1.63%，收12536.02點，費城半導體指數勁揚102.50點，漲3.51%，收3022.24點。
台股在經過五一連假後，今日以16593.21點、上漲1.03點開出，雖然一度又回升，並來到16604.87點、漲12.69點，但仍不敵賣壓又回跌，加權股價指數下探16505.31點，跌86.87點，高低震盪99.56點，目前台股仍跌70餘點。
在類股表現上，金融保險、鋼鐵、油電燃氣、玻璃陶瓷類股盤中跌幅有1%以上，航運股也一度跌近1%，倒是造紙類股逆勢漲逾5%，生技醫療股開平後翻紅，半導體類股盤中翻紅後又回跌，光電類股目前則由黑翻揚。
至於個股表現，主要電子權值股台積電開平後，一度回升來到540元、上漲2元，但隨後又翻跌，目前在平盤下整理，鴻海亦在平盤之下震盪，聯發科跌逾1%，台達電跌幅更超過3%，航運股貨櫃三雄長榮、陽明、萬海走低，其中萬海跌逾2%，航運雙雄則走揚，長榮航、華航目前漲超過1%，而金融股玉山金跌逾2%，中信金、兆豐金、華南金、開發金、台新金等目前跌幅也超過1%。