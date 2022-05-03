台股跌、美聯準會升息在即 新台幣早盤再貶破29.5元
美國聯準會（Fed）升息在即，美國10年期國庫券殖利率觸及3%，為將近4年來首見，台股今（3）日早盤開紅後也翻跌，盤中跌幅更一度逾百點，新台幣兌美元早盤也開低走低，並再貶破29.5元，一度來到29.541元、貶值6.1分，目前在29.515元震盪。
美股跌深後反彈收高，台股今日早盤開紅後，雖一度站上16694.87點，但不敵賣壓後翻黑，跌幅一度擴大逾百點，並失守16500點，下探16476.28點，跌115.9點，目前跌幅收斂至70餘點。
在國際匯市部分，本周市場聚焦美國聯準會將擴大升息，美元指數進逼20年來最高價位，亞洲主要貨幣兌美元今日則升貶互見，韓元早盤升值來到1263.65兌1美元，日圓則又回貶至130.01兌1美元價位，而新台幣兌美元則是開低走低。
新台幣兌美元今日早盤以29.53元、貶值5分開出，在台股走跌，加上美聯準會升息在即之下，美元買盤續湧，新台幣一度下探29.541元，貶值6.1分，但之後貶幅未再進一步擴大，目前在29.515元震盪。
匯銀分析，現在仍由外資匯出力道主導，外資上周賣超台股新台幣870.35億元，在美國聯準會本周升息決策底定前，預期外資仍將持續偏向匯出，引領新台幣趨弱盤跌。