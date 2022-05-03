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丹丹漢堡新品曝光！網看傻眼：小當家同款「火焰餃子」

▲丹丹漢堡推出新品「醬燒蔥抱扁食」，由於是期間限定且賣完為止，立刻吸引不少民眾嘗鮮。（圖／取自丹丹漢堡）
▲丹丹漢堡推出新品「醬燒蔥抱扁食」，由於是期間限定且賣完為止，立刻吸引不少民眾嘗鮮。（圖／取自丹丹漢堡）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-03 12:24:202022-05-03 13:56:43

許久沒推出新品的「速食南霸天」丹丹漢堡，日前終於推出期間限定的新品「醬燒蔥抱扁食」，將既有的扁食商品開發成另一道點心，由於首度釋出的DM照片十分可愛，第一時間吸引不少消費者目光，南部民眾在一開賣立刻搶先開箱試吃，還有網友神聯想，直指新品簡直是日漫《中華一番！》裡的同款「火焰餃子」。

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丹丹漢堡日前在粉專宣布，自4月29日起開賣期間限定的新品「醬燒蔥抱扁食」，單點45元，消費滿99元可用39元加購，DM並未註明販售截止日期，僅載明售完為止，立刻吸引南部民眾嘗鮮。

▲丹丹漢堡日前開賣「醬燒蔥抱食」，有民眾質疑商品本人和DM可愛的模樣「差很大」。（圖／取自批踢踢）
▲丹丹漢堡日前開賣「醬燒蔥抱扁食」，有民眾質疑商品本人和DM可愛的模樣「差很大」。（圖／取自批踢踢）
網友阿捷分享，「醬燒蔥抱扁食」除了單點45元（6入），另有推出搭配的A、B套餐，其中A套餐99元包含蔥抱扁食、烤醬雞堡、大紅茶牛奶。從價格上來看，單點價格稍嫌貴了點，但搭套餐能壓在百元以內還不錯。

▲蔥抱扁食有推出A套餐99元（搭烤醬雞堡+大紅茶牛奶）、B套餐95元（搭五穀瘦肉粥+大紅茶牛奶），百元套餐的價格定位還算可接受。（圖／取自取自「阿捷的打飯班」）
▲蔥抱扁食有推出A套餐99元（搭烤醬雞堡+大紅茶牛奶）、B套餐95元（搭五穀瘦肉粥+大紅茶牛奶），百元套餐的價格定位還算可接受。（圖／取自「阿捷的打飯班」）
不過「蔥抱扁食」並不是蔥爆作法，也不像DM中使用洋蔥圈，打開餐盒就是一顆顆炸扁食混著洋蔥絲與青蔥末。網友阿捷提到，由於丹丹漢堡的扁食皮很薄，炸過之後很容易把脆皮弄破，不過肉餡還算飽滿，不用另外調味吃起來就很夠味。

調味部份使用之前三杯雞堡的醬汁，吃起來是鹹甜風味，並帶有些微辣度，「改善了原本炸扁食口感偏乾，所以只能混入麵線羹吃的問題。」炸扁食澆淋醬汁後，搭配生洋蔥與蔥花吃起來另有層次感。

▲由於澆淋了雞堡的醬汁，很多人試吃心得都是：「就是很丹丹」。（圖／取自「阿捷的打飯班」）
▲由於澆淋了雞堡的醬汁，很多人試吃心得都是：「就是很丹丹」。（圖／取自「阿捷的打飯班」）
不過網友口味不一，有人認為還可以、不雷、有新意，但也有其他人吃過後狠批洋蔥比扁食還好吃，相關評論包括：「吃起來很普」、「我的洋蔥跟蔥量很少」、「這味道很容易膩」。不過在產品造型上確實成功引發討論，眾人齊推是小當家同款的「火焰餃子」，還有人搬出朗文大師的經典台詞：「武雄，你的火焰餃子非常好吃，但是你的人格有問題」。

▲網友笑稱丹丹漢堡的新品是和《中華一番！》餃子兄弟的「火焰餃子」致敬。（圖／取自《中華一番！》）
▲網友笑稱丹丹漢堡的新品是和《中華一番！》餃子兄弟的「火焰餃子」致敬。（圖／取自《中華一番！》）

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