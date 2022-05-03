「台灣地位未定」說掀議論 謝長廷籲嚴肅面對：值得省思
駐日代表謝長廷，2日在臉書上針對日前國史館館長陳儀深在研討會上提及「台灣地位未定」以及在立法院指出美國等主要國家，對台灣定位都是這樣的認知一事表示，台灣地位問題在國內國際一直有不同看法，他說，美國從來沒有承認台灣屬於中國，但他認為，國內應該要多討論，也需要舉辦國際性學術會議，將來才能爭取國際的支持。
謝長廷說，國史館館長陳儀深前些日子講到依舊金山條約台灣地位未定的事，遭到特定政黨人士抨擊，而後他在立法院列席時，又指出美國等主要國家對台灣定位都是這樣的認知，讓他有感而發表示「他的話值得國人重視和省思」。
謝長廷指出，台灣地位問題涉及台灣人民的安全和前途，但在國內國際一直有不同看法，台灣在馬政府時代，採取開羅宣言説，認為日本把台灣交還給中國（中華民國），中共附和並進一步主張台灣屬於中國，而現在代表中國的是中華人民共和國，所以武力攻打台灣時，就是內政問題，想以此阻止外國甚至聯合國的干涉，我們要如何應對？如說目前主權屬於台灣，是依據未定論而轉變或依據開羅宣言轉折而來？
謝長廷稱「這是需要嚴肅面對的」，而且日本和美國在實務上採取的作法也不盡相同，日本在實務上是採取尊重開羅宣言的作法，在日台灣人因此常被歸類為中國人，受了不少委曲。而美國則從來沒有承認台灣屬於中國，所以我們不但要鼓勵國內多討論，也需要舉辦國際性學術會議，讓更多國際專家學者，了解問題之所在，將來才能爭取國際的支持。（編輯：林莞茜）