將加收300泰銖入境費！泰國觀光新制最快8月上路

隨著疫情逐漸受到控制，泰國積極推廣觀光業。泰國政府早在2019年就研擬對入境觀光客加收費用，但因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而暫緩。國家觀光政策委員會（National Tourism Policy Committee）去年1月通過觀光暨體育部提案對旅客徵收觀光入境費，泰國政府預計今年8月或9月開始對入境的國際旅客加收300泰銖（約新台幣258元）觀光入境費，費用將隨機票徵收。





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綜合外媒報導，泰國政府原訂今年4月就要開始徵收旅客入境費用，費用隨機票徵收，因此相關工作將落在航空公司身上，但航空公司反映需要準備期，因此徵收時間點再往後延。觀光暨體育部官員4月28日和航空業者會面，討論如何執行泰國觀光費（Thailand Tourism Fee,TTF）系統。





根據《曼谷郵報》，觀光暨體育部次長朱德（Chote Trachu）表示，費用將用於旅客在泰國期間突然生病或是遇到意外等緊急狀況。觀光暨體育部助理次長蒙空（Mongkon Wimonrat）表示，泰國觀光費系統將和航空公司的訂票網站結合，國際旅客訂票時會跳出另一個要求付觀光入境費的視窗，而航空公司在發出機票前要確認旅客是否已經付了觀光入境費，這費用將涵蓋旅客入境後30天內的保險。但外交官、政府官員、持有工作證且母國和泰國簽有諒解備忘錄的外國人以及2歲以下兒童可以不必繳交觀光入境費。





不過，有航空公司對此仍持保留意見，不具名的航空公司代表指出，現在航空公司多聚焦在吸引更多旅客，如果要加入泰國觀光費系統，勢必會占去部分公司資源和時間。他認為，觀光暨體育部應該更清楚說明旅客如果受傷或死亡，保險涵蓋最高和最低的給付金額，以便減少旅客的抱怨和不理解。



