電金軟腳！台股收跌93點失守16500點、台積電跌逾1%
美股跌深反彈，台股今（3）日在電子翻黑，金融股走弱之下，開紅震盪收黑，盤中更一度跌逾百點，跌破16500點，下探16465.99點，之後跌幅雖有收斂，但終場仍下跌了93.28點，收在16498.90點，跌了0.56%，成交金額新台幣1771.03億元，其中台積電跌1.3%，收在531元，跌幅1.3%。
美股上周五大跌，其中道瓊工業指數重挫939點，那斯達克指數和費城半導體指數跌幅亦超過4%，創下2020年以來最大單日跌幅。不過，美股在周一跌深反彈，儘管在美國聯準會將升息，美國10年期國庫券殖利率觸及3%，為將近4年來首見，美股4大指數全面收紅，其中道瓊工業指數上揚84.29點，漲0.26%，以33061.50點作收；標普500指數漲23.45點，漲0.57%，收在4155.38點；那斯達克指數大漲201.38點，漲1.63%，收12536.02點，費城半導體指數勁揚102.50點，漲3.51%，收3022.24點。
台股今日以16593.21點、上漲1.03點開出，隨後翻黑，雖然一度又回升， 並上探16604.87點、漲12.69點，但仍不敵賣壓再度回跌，加上電子股不給力翻黑，金融股亦走弱，大盤跌勢一度擴大逾百點，下探16465.99點，下跌126.19點，終場收在16498.90點，下跌93.28點。
在類股表現上，電子股跌0.65%，其中通信網路跌1.83%，半導體跌0.88%，金融股跌1.19%，傳產股的電器電纜2.71%，水泥跌1.1%，油電氣燃氣跌幅也有1.44%，倒是造紙類股大漲3.28%，貿易百貨、電機機械、航運、塑膠類股都收紅。
就個股表現來看，台積電開平走高後又回跌，終場收在531元，跌1.3%，聯發科及聯電跌幅同樣超過1%，大立光也跌1.48%，台達電跌3%，華碩、日月光、國巨及鴻海則都收紅，而航運股的長榮漲1.03%，陽明漲0.4%，萬海則收平盤，長榮航則下跌，華航漲0.72%。